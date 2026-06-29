Copa del Mundo

El presidente de Corea del Sur pidió investigar el fracaso en el Mundial tras la renuncia del DT

Hong Myung-Bo presentó la renuncia luego del fracaso en la Copa del Mundo. El ex defensor tampoco había logrado superar la primera ronda en su anterior ciclo como DT.

FINAL. Hong Myung-Bo renunció tras la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial.
FINAL. Hong Myung-Bo renunció tras la eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de Corea del Sur ordenó investigar el fracaso en el Mundial 2026 y el DT Hong Myung-Bo renunció tras quedar eliminados en la fase de grupos en México.
  • El seleccionado quedó tercero en el Grupo A tras México y Sudáfrica. Hong, leyenda local, repitió el fracaso de su ciclo de 2014 al no superar la primera fase del torneo.
  • La salida del entrenador y la presión gubernamental obligarán a la federación a realizar reformas estructurales profundas para evitar nuevos fracasos en el futuro.
Resumen generado con IA

La eliminación de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 provocó su primera gran consecuencia. Hong Myung-Bo presentó la renuncia como entrenador de la selección luego de no conseguir la clasificación a los 16avos de final del Mundial, tras finalizar tercero en el grupo A por detrás de México y Sudáfrica.

El seleccionado asiático sumó apenas tres puntos gracias a su victoria frente a República Checa, pero ese registro no le alcanzó para meterse entre los ocho mejores terceros del torneo. Tras consumarse la eliminación, el entrenador comunicó su decisión antes de que la delegación abandonara su concentración en México.

"Quiero disculparme sinceramente ante todos los coreanos que aman y apoyan a nuestra selección nacional. Hoy anuncio que dejaré mi cargo como entrenador de la selección nacional", expresó Hong. Luego agregó: "Como entrenador principal, ninguna explicación puede reemplazar el resultado final. No pude lograr el resultado que nuestra gente esperaba. Toda la responsabilidad recae sobre mí".

El fracaso también generó repercusiones a nivel político. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, cuestionó con dureza el rendimiento del equipo y pidió una investigación sobre lo ocurrido. "No lograr la clasificación para la siguiente ronda del Mundial ha dejado a la gente con un vacío. Es un fracaso de la organización y del personal", escribió en sus redes sociales, además de solicitar reformas para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

Un histórico que tampoco pudo cambiar la historia desde el banco

Hong Myung-Bo, de 57 años, es una de las máximas leyendas del fútbol surcoreano y fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales del Mundial 2002. Sin embargo, como entrenador no logró repetir ese éxito. Este fue su segundo ciclo al frente del seleccionado, ya que también dirigió a Corea del Sur en Brasil 2014, donde igualmente quedó eliminado en la primera fase. Su salida abre una nueva etapa para un equipo que volvió a marcharse prematuramente de la Copa del Mundo.

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