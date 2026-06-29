El presidente de Corea del Sur pidió investigar el fracaso en el Mundial tras la renuncia del DT

Un histórico que tampoco pudo cambiar la historia desde el banco

Hong Myung-Bo, de 57 años, es una de las máximas leyendas del fútbol surcoreano y fue una de las figuras del equipo que alcanzó las semifinales del Mundial 2002. Sin embargo, como entrenador no logró repetir ese éxito. Este fue su segundo ciclo al frente del seleccionado, ya que también dirigió a Corea del Sur en Brasil 2014, donde igualmente quedó eliminado en la primera fase. Su salida abre una nueva etapa para un equipo que volvió a marcharse prematuramente de la Copa del Mundo.