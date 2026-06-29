"Le pidieron que retrocediera y explotó": la periodista que entrevistó a Bielsa reveló qué pasó antes del exabrupto

Qué provocó el enojo de Bielsa

Paiva también detalló cuál fue el motivo que desató la explosión del entrenador. Según relató, la demora antes de comenzar la entrevista fue mínima. "¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple", concluyó. Las declaraciones volvieron a poner el foco sobre un final de ciclo marcado por la tensión y los conflictos internos en la selección uruguaya.