"Le pidieron que retrocediera y explotó": la periodista que entrevistó a Bielsa reveló qué pasó antes del exabrupto

Resumen para apurados
- La periodista uruguaya Majo Paiva reveló que el DT Marcelo Bielsa explotó contra un camarógrafo tras la eliminación de Uruguay ante España en el Mundial 2026 por un encuadre.
- El enojo ocurrió cuando le pidieron dar un paso atrás para encuadrar la toma. Paiva reveló que un cruce similar había sucedido tras el debut frente a Arabia Saudita.
- Las declaraciones de la cronista exponen el clima de tensión y los conflictos internos que marcaron el final del ciclo del entrenador argentino al frente de la Celeste.
La polémica reacción de Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue sumando capítulos. Esta vez fue la periodista uruguaya Majo Paiva, quien estuvo frente al entrenador en la entrevista posterior a la derrota con España, la que reveló qué ocurrió en los segundos previos al exabrupto que se volvió viral.
En una entrevista con El Partidazo de Cope, la cronista aclaró que el enojo del técnico argentino no estuvo dirigido hacia ella, sino contra el camarógrafo de la FIFA que preparaba la toma para la nota. Además, aseguró que no fue un episodio aislado, ya que una situación similar había ocurrido tras el debut de la Celeste frente a Arabia Saudita, aunque esa vez no quedó registrada.
"Con Arabia ya había pasado una situación parecida, solo que la cámara no estaba. Por eso, cuando terminó el partido con la eliminación, ya me la vi venir. Sabía que algo similar podía suceder", explicó Paiva al recordar el momento vivido tras el partido que marcó el final del ciclo de Bielsa.
La periodista también reveló que decidió disculparse con el camarógrafo por lo sucedido. "Con el que me disculpé fue con el camarógrafo. Es el técnico de mi selección y sentí que correspondía hacerlo", contó. Según explicó, el trabajador de la FIFA le respondió que comprendía la frustración por la eliminación, aunque consideró que esa no era la manera de reaccionar.
Qué provocó el enojo de Bielsa
Paiva también detalló cuál fue el motivo que desató la explosión del entrenador. Según relató, la demora antes de comenzar la entrevista fue mínima. "¿Cuánto pudo esperar? Entre 10 y 15 segundos. Nada. Simplemente lo estaban encuadrando para la entrevista. Le pidieron que retrocediera un paso, después un poco más, y ahí fue cuando explotó. Fue una situación muy simple", concluyó. Las declaraciones volvieron a poner el foco sobre un final de ciclo marcado por la tensión y los conflictos internos en la selección uruguaya.