Copa del Mundo

Dolor en Países Bajos en pleno Mundial 2026: el duro momento personal que golpea a Cody Gakpo

Su esposa perdió un embarazo y publicó un emotivo posteo en redes sociales.

Cody Gakpo confirma la muerte de su hijo en pleno Mundial
Cody Gakpo confirma la muerte de su hijo en pleno Mundial
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Durante el Mundial 2026, el delantero neerlandés Cody Gakpo sufrió la pérdida de su hijo en gestación, según anunció su pareja Noa van der Bij en redes sociales.
  • Tras la publicación del emotivo mensaje, la selección de Países Bajos emitió un comunicado oficial expresando su apoyo y solicitando respeto por la privacidad de la familia.
  • A pesar del duro golpe emocional, el jugador del Liverpool continuará concentrado con el equipo y se perfila como titular ante Marruecos por los dieciseisavos de final.
Resumen generado con IA

Una fuerte conmoción atraviesa la selección de Países Bajos luego de que se conociera el difícil momento personal que vive el delantero Cody Gakpo. La noticia fue dada a conocer por su pareja, Noa van der Bij, quien comunicó a través de sus redes sociales la pérdida del embarazo, generando una inmediata ola de mensajes de apoyo desde el entorno del fútbol internacional y los aficionados.

“Con nuestros corazones rotos, les compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”, expresó en un mensaje que rápidamente se viralizó y generó repercusión mundial.

Tras conocerse la situación, Países Bajos expresó su acompañamiento tanto al futbolista como a su familia, y pidió respeto en este momento de profundo dolor. “Estamos con Cody y su familia. Es una situación privada muy triste. Le apoyamos en todo lo que podemos”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

Dolor en Países Bajos en pleno Mundial 2026: el duro momento personal que golpea a Cody Gakpo

Pese al impacto emocional, trascendió que Gakpo continuará concentrado con el seleccionado neerlandés y, en principio, estaría en condiciones de ser titular este lunes ante Morocco national football team, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Monterrey.

El atacante del Liverpool F.C. viene siendo una de las piezas clave del equipo en el torneo, tras disputar los tres partidos de la fase de grupos y marcar dos goles en la goleada 5-1 ante Suecia, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del conjunto neerlandés en el inicio de la fase eliminatoria.

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