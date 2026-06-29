Dolor en Países Bajos en pleno Mundial 2026: el duro momento personal que golpea a Cody Gakpo

Una fuerte conmoción atraviesa la selección de Países Bajos luego de que se conociera el difícil momento personal que vive el delantero Cody Gakpo. La noticia fue dada a conocer por su pareja, Noa van der Bij, quien comunicó a través de sus redes sociales la pérdida del embarazo, generando una inmediata ola de mensajes de apoyo desde el entorno del fútbol internacional y los aficionados.