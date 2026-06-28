Detuvieron a dos influencers argentinos en Miami por colarse a la cancha para ver a Cristiano Ronaldo

El delito imputado a los argentinos es de una gravedad notoria en el estado de Florida, donde las leyes de seguridad en espectáculos masivos se endurecieron drásticamente hace dos años. El cambio normativo fue consecuencia directa de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024 en ese mismo estadio, cuando miles de simpatizantes sin entrada forzaron los accesos y el inicio del partido se terminó retrasando más de una hora. Bajo el nuevo marco legal, esta infracción puede recibir condenas de hasta cinco años de prisión. Reflejo de este control implacable es que, durante la misma jornada del partido entre colombianos y portugueses, las fuerzas de seguridad arrestaron a otras 14 personas por cometer exactamente la misma contravención.