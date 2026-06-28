Detuvieron a dos influencers argentinos en Miami por colarse a la cancha para ver a Cristiano Ronaldo
Alegaron que trabajaban para una agencia de medios, pero las fuerzas de seguridad detectaron sus pases vencidos. Los detalles del arresto de "Beni" Mármol y "Pato" Perrotta en medio de una jornada implacable que dejó otros 14 detenidos bajo el mismo cargo.
Los influencers argentinos Lautaro “Beni” Mármol, de 20 años, y Patricio “Pato” Perrotta, de 26, fueron detenidos por la policía de Miami. El incidente se desencadenó cuando los dos jóvenes ingresaron de forma ilegal al Hard Rock Stadium para presenciar el partido entre Portugal y Colombia, correspondiente a la última jornada del Grupo K del Mundial 2026.
Según los reportes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade difundidos por la prensa estadounidense, los creadores de contenido lograron sortear tres rigurosos anillos de control utilizando acreditaciones vencidas que correspondían a un encuentro anterior. Perrotta alegó ante los oficiales que había sido contratado por una agencia de medios para reseñar el evento, justificando así la tenencia de los pases. Sin embargo, la explicación no evitó el arresto de ambos una vez que fueron detectados en la zona del campo de juego. Actualmente, afrontan cargos por interferir en un evento deportivo y permanecen alojados en el centro correccional Turner Guilford Knight a la espera del pago de la fianza.
El delito imputado a los argentinos es de una gravedad notoria en el estado de Florida, donde las leyes de seguridad en espectáculos masivos se endurecieron drásticamente hace dos años. El cambio normativo fue consecuencia directa de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024 en ese mismo estadio, cuando miles de simpatizantes sin entrada forzaron los accesos y el inicio del partido se terminó retrasando más de una hora. Bajo el nuevo marco legal, esta infracción puede recibir condenas de hasta cinco años de prisión. Reflejo de este control implacable es que, durante la misma jornada del partido entre colombianos y portugueses, las fuerzas de seguridad arrestaron a otras 14 personas por cometer exactamente la misma contravención.
Mármol y Perrotta, reconocidos en el ámbito digital por sus videos de retos extremos que acumulan millones de reproducciones en YouTube, sufrieron un abrupto cierre de su cobertura mundialista a causa de este desafío que terminó de la peor manera.