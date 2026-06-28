Con la guardia alta: el Paraguay de Alfaro busca dar el gran golpe ante Alemania

El técnico argentino no ocultó su tremenda bronca con la logística de la organización en la antesala del choque: “Llegamos recién ayer a la noche y hoy tuvimos otra hora de viaje. No son las condiciones ideales para enfrentar a una selección como Alemania”, estalló Alfaro, quien también aprovechó para responder con dureza a las críticas públicas de José Luis Chilavert sobre el nivel de juego: “Me hubiese gustado que en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado. Hoy soy el técnico, péguenme a mí, pero construyamos desde la grandeza y la humildad”.