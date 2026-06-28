Con la guardia alta: el Paraguay de Alfaro busca dar el gran golpe ante Alemania
En medio de fuertes quejas por la logística y cruces mediáticos, la "Albirroja" apela a su estirpe defensiva y al regreso de Miguel Almirón para tumbar al gigante europeo. Los germanos confían en el talento de Wirtz y Musiala para romper el cerrojo guaraní.
Resumen para apurados
- Paraguay se enfrenta a Alemania este lunes en Boston por los dieciseisavos de final del Mundial, buscando dar un golpe histórico bajo la conducción de Gustavo Alfaro.
- Ambos equipos superaron fases de grupos irregulares. Paraguay llega con quejas logísticas y la vuelta de Almirón, mientras Alemania busca recuperarse de su caída ante Ecuador.
- El cruce definirá qué selección consolida su regreso a la elite mundialista, midiendo el bloque defensivo paraguayo frente al poderío ofensivo y favoritismo de los alemanes.
Doce años debió esperar Alemania para disputar nuevamente un partido de fase eliminatoria en un Mundial, una eternidad para un país con su historia. Desde las 17:30 de este lunes, la "Mannshcaft" volverá a decir presente en este tipo de cruces.
Del otro lado, el escenario es parecido: Paraguay rompió una sequía de 16 años sin mundiales y ve en esta llave de dieciseisavos la oportunidad perfecta para volver a meterse de lleno en la elite.
Ambas selecciones llegan tras una fase de grupos con marcados altibajos. Alemania goleó a Curazao y venció con lo justo a Costa de Marfil, pero la inesperada derrota 2-1 ante Ecuador en el cierre encendió las alarmas de los exigentes medios germanos. El entrenador Julian Nagelsmann se plantó firme ante los cuestionamientos: “No siento que tenga que demostrar nada a nadie”, afirmó, aunque sí admitió algunos errores de su equipo. “Debemos ser más pacientes y evitar perder el control como nos sucedió ante Ecuador una vez que nos pusimos en ventaja”, analizó.
En tanto, el director deportivo Rudi Völler evocó de inmediato el último antecedente mundialista entre ambos, aquel ajustado 1-0 en los octavos de final de Corea-Japón 2002, donde el exdelantero dirigía técnicamente a su seleccionado: “Fue un encuentro complicadísimo contra un rival muy físico y bien plantado. Esta vez podría darse un trámite muy parecido”, consideró. En sintonía, Kai Havertz catalogó a los sudamericanos como un rival “extremadamente físico, agresivo y molesto” en las marcas. Para hacer daño, el bando europeo necesitará la versión más inspirada de Florian Wirtz y Jamal Musiala, además del notable aporte de Deniz Undav, su jugador más destacado viniendo desde el banco.
Por su parte Paraguay, fiel a su estirpe, llega dispuesta a embarrar la cancha y dar otro gran impacto en suelo norteamericano. Tras un estreno para el olvido cayendo 4-1 ante Estados Unidos, el conjunto de Gustavo Alfaro se reconstruyó desde la solidez defensiva venciendo a Turquía (1-0) e igualando sin goles ante Australia, sin lucir, pero demostrando que será difícil que vuelva a cometer los errores del debut.
El técnico argentino no ocultó su tremenda bronca con la logística de la organización en la antesala del choque: “Llegamos recién ayer a la noche y hoy tuvimos otra hora de viaje. No son las condiciones ideales para enfrentar a una selección como Alemania”, estalló Alfaro, quien también aprovechó para responder con dureza a las críticas públicas de José Luis Chilavert sobre el nivel de juego: “Me hubiese gustado que en lugar de ser un francotirador, me hubiese llamado. Hoy soy el técnico, péguenme a mí, pero construyamos desde la grandeza y la humildad”.
Para la batalla de este lunes, Paraguay sufrirá la sensible baja por sanción del mediocampista Diego Gómez y mantiene la duda del central Omar Alderete por lesión. Sin embargo, el capitán Gustavo Gómez recordó que la plantilla está curtida por el roce sudamericano. “En las Eliminatorias nos medimos ante gigantes como Brasil, Uruguay o Argentina. Pasamos por muchísima presión y la superamos”, aseguró el defensor de Palmeiras. Con el regreso de Miguel Almirón tras su suspensión y el desequilibrio de Julio Enciso en ofensiva, la “Albirroja” apelará a su histórica garra para dar un nuevo batacazo en la cita máxima.
Lunes desde las 17:30:
ALEMANIA: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y Nathaniel Brown; Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.
PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas y Matías Galarza; Gabriel Ávalos y Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.
Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).
Estadio: Boston.
TV: TyC Sports y D Sports.