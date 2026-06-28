Brasil busca el pase a los octavos de final frente al durísimo Japón
La "Verdeamarela" quiere dar un paso más hacia el sueño del hexacampeonato. Pese a contar con un Vinícius encendido, Ancelotti confesó que practicaron penales. Los asiáticos, respaldados por el orden colectivo, buscan dar el gran golpe de su historia.
El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. A partir de ahora, cualquier error se paga con la eliminación y las especulaciones quedan atrás. Brasil pondrá en marcha su camino en la fase eliminatoria frente a Japón. Houston será el escenario donde la jerarquía individual de la “Canarinha” y el orden colectivo de los “Samuráis Azules” colisionarán en un duelo a vida o muerte.
La pentacampeona del mundo llega al compromiso consciente de que es favorita, pero sus últimos antecedentes generan una advertencia: quedó afuera en cuatro de sus últimas seis apariciones en duelos mata-mata. La obsesión por la sexta estrella es una mochila pesada para el país, que ya lleva 24 años de sequía.
Brasil crece de a poco
El andar del “Scratch” en Norteamérica fue de menor a mayor. Tras un pálido estreno con empate 1-1 ante Marruecos, el equipo aceitó los engranajes para encadenar dos triunfos contundentes: 3-0 a Haití y un idéntico marcador sobre Escocia. Con una diferencia de gol de +6, se adueñó del Grupo C. La gran bandera de esta recuperación es Vinícius Júnior. El extremo del Real Madrid llega encendido tras convertir en las tres presentaciones iniciales y es el goleador del plantel con cuatro gritos. Sin embargo, Carlo Ancelotti debe resolver un rompecabezas en la ofensiva debido a la baja sensible de Raphinha por una lesión muscular. El juvenil Rayan asoma con ventaja para acompañar a “Vini” y a Matheus Cunha (autor de tres tantos).
“Hemos practicado penales”, afirmó Ancelotti en la conferencia de prensa previa. Respecto a la gran incógnita sobre la presencia de Neymar Jr., el técnico trajo optimismo al confirmar que viene progresando muy bien y que “puede jugar más de 15 minutos, dependiendo del contexto”.
Japón ya no se achica
Por el lado de Japón, el partido se vive como una oportunidad única para superar su techo histórico. Los asiáticos jamás lograron superar la primera instancia eliminatoria en un Mundial, despidiéndose en octavos cada vez que salieron con vida de la primera fase. Para quebrar ese maleficio, el DT Hajime Moriyasu confía en un grupo que dio muestras de sobra de su competitividad en el Grupo F, donde le robó un empate 2-2 a Países Bajos y goleó 4-0 a Túnez.
El plan de los nipones no es una utopía. En octubre de 2025, el combinado japonés venció a Brasil por 3-2 en un amistoso.
“Con esa victoria, nos dimos cuenta de que tenemos oportunidades de ganar”, remarcó el entrenador. “En el pasado, para ellos éramos un rival fácil de vencer. Ahora reconocen que no seremos fáciles de vencer; eso demuestra el crecimiento del fútbol japonés”, agregó.
El ambiente en el campamento nipón es el de uno de los partidos más importantes de su historia. “No hay un escenario más grande que este. Tenemos que dar el 120 por ciento. Debemos estar unidos como equipo y como país”, aseguró el defensor Yukinari Sugawara. Por su parte, el arquero Zion Suzuki se mostró con confianza: “Si hacemos las cosas bien, podemos ganar. Quiero afrontar este partido como si fuera la final”, avisó.
Contra Países Bajos, Japón ya demostró que sabe cómo lastimar a las potencias. ¿Podrá hacerlo de nuevo?