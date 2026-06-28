Brasil busca el pase a los octavos de final frente al durísimo Japón

Brasil crece de a poco

El andar del “Scratch” en Norteamérica fue de menor a mayor. Tras un pálido estreno con empate 1-1 ante Marruecos, el equipo aceitó los engranajes para encadenar dos triunfos contundentes: 3-0 a Haití y un idéntico marcador sobre Escocia. Con una diferencia de gol de +6, se adueñó del Grupo C. La gran bandera de esta recuperación es Vinícius Júnior. El extremo del Real Madrid llega encendido tras convertir en las tres presentaciones iniciales y es el goleador del plantel con cuatro gritos. Sin embargo, Carlo Ancelotti debe resolver un rompecabezas en la ofensiva debido a la baja sensible de Raphinha por una lesión muscular. El juvenil Rayan asoma con ventaja para acompañar a “Vini” y a Matheus Cunha (autor de tres tantos).