El Mundial le debía una sonrisa a Lo Celso

Hay goles que valen mucho más que un resultado. Algunos sirven para abrir un partido; otros, para cerrar heridas que parecían imposibles de cicatrizar. El que convirtió Giovani Lo Celso frente a Jordania tuvo un poco de ambas cosas. Abrió el camino de la victoria de la selección argentina y, al mismo tiempo, marcó el final de una larga espera. Una espera de ocho años, de oportunidades que nunca llegaron, de un Mundial visto desde el banco de los suplentes y de otro vivido con el corazón roto desde la televisión. Por eso, cuando la pelota besó la red, el grito fue mucho más que un festejo. Fue el desahogo de un futbolista que, al fin, pudo encontrarse con el destino que el fútbol le había postergado.