La emoción de Lo Celso tras su debut mundialista en el triunfo de Argentina sobre Jordania

La actuación de Lo Celso alimentó una competencia interna que Scaloni siempre destacó como una de las fortalezas del plantel. "Este grupo siempre hizo eso; tirar para adelante. A los que les toca jugar y a los que no. Cuando nos ponemos esta camiseta sabemos lo que representa este escudo y tratamos de defenderlo de la mejor manera”, dijo. "Estoy feliz por él (por Lionel Messi), por el momento que está teniendo. Lleva seis goles en tres partidos. Me quedo con cómo está él y con lo que está disfrutando. Nosotros tratamos de empujarlo y acompañarlo. Verlo a él día a día emociona. Para nosotros es muy importante".