La emoción de Lo Celso tras su debut mundialista en el triunfo de Argentina sobre Jordania

La zona mixta tradicional sigue siendo una postal clásica de los mundiales. Después de cada partido, los jugadores abandonan el vestuario y atraviesan el clásico camino serpenteante rumbo al ómnibus mientras decenas de periodistas intentan quedarse con una frase que sirva como título. Pero en este Mundial la FIFA incorporó una instancia previa: la "Conference Flash", un breve espacio de conferencias de prensa en el que algunos protagonistas (dos por equipo) responden preguntas apenas termina el duelo, en una especie de tarima digna de la alfombra roja de Hollywood.
Tras la victoria por 3 a 1 sobre Jordania, los elegidos por la selección argentina fueron dos de los grandes nombres de la noche: Giovani Lo Celso, la figura del partido, y Nicolás Paz, que volvió a dejar una imagen más que positiva; como cada vez que Lionel Scaloni apostó por él.
Lo Celso: "Lo de esta noche fue mucho más de lo que imaginaba"
La espera fue larga, demasiado larga. Las lesiones le impidieron estar en Rusia 2018 y también le arrebataron el Mundial de Qatar cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Por eso, cuando le tocó debutar finalmente en una Copa del Mundo, la emoción fue imposible de esconder. Y el estreno no pudo ser mejor.
Lo Celso jugó 64 minutos, fue el conductor futbolístico del equipo, convirtió un golazo de tiro libre que abrió el partido, festejó otras dos veces (aunque ambas acciones fueron anuladas por posición adelantada previa) y terminó siendo elegido como el mejor jugador de la cancha. "Sí; creo que valió la pena la espera. Tarde o temprano el trabajo paga. La verdad es que es un poquito de todo lo que hemos vivido durante todos estos años. Fue un largo recorrido y lo de esta noche fue mucho más de lo que imaginaba y de lo que soñé", confesó todavía con la emoción reflejada en la voz.
El mediocampista destacó el rendimiento colectivo de una Selección que cerró la fase de grupos con puntaje ideal. "Hicimos una primera etapa muy buena. Sabíamos que teníamos rivales difíciles y que no iba a ser fácil; y terminamos con puntaje ideal. Es una lástima el gol que recibimos hoy; hubiésemos querido terminar con el arco en cero. Pero creo que hicimos una fase de grupos muy buena. Ahora arranca lo más importante. Hay que dar vuelta la página y pensar en Cabo Verde”, sentenció.
La actuación de Lo Celso alimentó una competencia interna que Scaloni siempre destacó como una de las fortalezas del plantel. "Este grupo siempre hizo eso; tirar para adelante. A los que les toca jugar y a los que no. Cuando nos ponemos esta camiseta sabemos lo que representa este escudo y tratamos de defenderlo de la mejor manera”, dijo. "Estoy feliz por él (por Lionel Messi), por el momento que está teniendo. Lleva seis goles en tres partidos. Me quedo con cómo está él y con lo que está disfrutando. Nosotros tratamos de empujarlo y acompañarlo. Verlo a él día a día emociona. Para nosotros es muy importante".
Pero quizá la respuesta más sincera llegó cuando le preguntaron por su familia. "Esperé muchísimo este momento. Lo de hoy fue mucho más de lo que hubiese imaginado. Estoy muy agradecido a todas las personas que me acompañaron y, sobre todo, a mi familia. En los momentos malos son los que más sufren y en los buenos son los que más disfrutan", lanzó. "Hay una competencia interna muy sana y muy linda, que hace que cada uno sea mejor jugador y mejor persona. Ahora empieza un torneo diferente. Vienen los mata-mata y nos espera un rival muy duro como Cabo Verde", finalizó.
Paz sigue aprovechando cada oportunidad
No tuvo la espectacularidad de Lo Celso, pero volvió a dejar otra actuación convincente. Nicolás Paz permaneció 80 minutos en la cancha, mostró personalidad para pedir la pelota, claridad para asociarse y confirmó que puede ser una alternativa real para manejar el juego cuando Scaloni decide rotar.
"Siempre me reciben de la mejor manera y, para mí, eso es increíble. Eso me ayuda mucho dentro del campo de juego, me permite jugar como lo hago y estoy muy agradecido”, explicó sobre la relación con los referentes del grupo.
"Ahora tenemos muchas ganas de descansar porque fue un partido muy duro. Desde mañana empezaremos a pensar en lo que viene", aseguró.