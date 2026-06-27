RD Congo remontó un partidazo ante Uzbekistán y jugará contra Inglaterra

El encuentro comenzó con un ritmo frenético; apenas a los 22 segundos de juego, a los asiáticos se les anuló un gol por posición adelantada, que funcionó como preludio de lo que vendría después. A los 9 minutos, Eldor Shomurodov puso en ventaja a los “Lobos Blancos”. Congo intentó reaccionar rápido y llegó al empate a los 17 minutos por medio de una acción colectiva, pero el VAR intervino e invalidó el tanto por una falta previa de Nathanaël Mbuku. A partir de ahí, RD Congo comenzó a ser presa de los nervios; un empate o una derrota los dejaba afuera.