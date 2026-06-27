RD Congo remontó un partidazo ante Uzbekistán y jugará contra Inglaterra

La República Democrática del Congo sufrió a más no poder, pero logró la victoria que necesitaba. Tras sorprender a Portugal y plantarle cara a Colombia, dio vuelta el partido contra Uzbekistán y selló su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El encuentro comenzó con un ritmo frenético; apenas a los 22 segundos de juego, a los asiáticos se les anuló un gol por posición adelantada, que funcionó como preludio de lo que vendría después. A los 9 minutos, Eldor Shomurodov puso en ventaja a los “Lobos Blancos”. Congo intentó reaccionar rápido y llegó al empate a los 17 minutos por medio de una acción colectiva, pero el VAR intervino e invalidó el tanto por una falta previa de Nathanaël Mbuku. A partir de ahí, RD Congo comenzó a ser presa de los nervios; un empate o una derrota los dejaba afuera.
En el complemento, la intensidad no disminuyó. Tras jugadas de peligro en ambas áreas por parte de Yoane Wissa y el propio Shomurodov, el destino del partido empezó a cambiar. A los 65 minutos, el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov intentó rechazar en su área pero terminó golpeando a un jugador rival y el árbitro sancionó la pena máxima. Al minuto 67, Wissa se encargó de ejecutar el penal con total frialdad para establecer el ansiado empate 1-1. La igualdad transformó por completo a los “Leopardos”. A los 77 minutos, el ingresado Fiston Mayele, anticipó al arquero y desató el festejo.
Uzbekistán movió el banco e intentó apretar, pero la clasificación congoleña ya estaba encaminada. En el minuto 90, Wissa convirtió su doblete para bajarle la persiana al duelo sin pasar sobresaltos.
Con el 3-1 consumado en Atlanta, la algarabía fue total ante una hazaña inolvidable para el segundo país más grande de África. Los “Leopardos” ahora se preparan para el cruce frente a la Inglaterra de Thomas Tuchel, en otro desafío donde irán de punto y buscarán seguir sorprendiendo al mundo.