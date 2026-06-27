Croacia apeló a su jerarquía en el momento decisivo: venció 2-1 a Ghana y clasificó a los 16avos de final

Durante la primera mitad, el equipo balcánico monopolizó la posesión con Luka Modrić como eje de la circulación y Mateo Kovacić administrando los tiempos en el medio campo. Ghana apostó por un bloque compacto, cerró espacios y buscó lastimar mediante transiciones rápidas, aunque le costó inquietar a la defensa rival. Con paciencia, Croacia fue encontrando huecos hasta que Petar Sucić rompió el equilibrio con un potente remate desde afuera del área que dejó sin respuestas al arquero Benjamin Asare.