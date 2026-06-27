La pasión por la pesca no frena el amor por la Selección

“Hasta el año pasado no tenía grandes expectativas por el nivel de agua que venía teniendo el lago. Sin embargo, con el importante ingreso de agua y las reparaciones que se hicieron, hasta ahora sigue teniendo la cota máxima. Eso renueva todas las esperanzas porque le da vida”, sostuvo Aranzazú, que a los 15 años fue nombrado secretario del club y, 47 años después, sigue ocupando cargos en la comisión directiva. “Sólo le falta que llegue la energía eléctrica y se pavimente la ruta del perilago para que El Cadillal explote”, razonó.