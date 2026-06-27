La selección argentina venció 3-1 a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

Finalizó el partido
Argentina derrotó 3-1 a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial. Enfrentará a Cabo Verde en 16avos de final.
El 19° gol de Messi en Mundiales
EL GOL DE LIONEL DE TIRO LIBRE.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026
EL PRIMERO CON 39 AÑOS. pic.twitter.com/V4ucMu4RLa
Gol de Argentina
Lionel Messi, de tiro libre, convierte su sexto gol en esta Copa del Mundo.
Debuta Valentín Barco
Ingresó en lugar de Simeone.
Ingresan Messi, Almada y Mac Allister
Se retiran Lo Celso, Martínez y Paz.
Gol de Jordania
Gran jugada de los asiáticos, que convierten tras una jugada asociada que finalizó en un buscapié al punto penal. Ahora ingresa Lionel Messi.
Gol anulado
Lo Celso había convertido tras una asistencia de Martínez. El ex Racing estaba adelantado.
Comienza el segundo tiempo
El festejo argentino en el gol de Lautaro
“Me llamo Lionel por Messi”: los tucumanos que crecieron con el nombre del capitán
La admiración por Messi no sólo llenó tribunas y camisetas. También llegó a los registros civiles. Cinco tucumanos cuentan cómo fue crecer con un nombre que cambió de significado a medida que el capitán hacía historiaVer más
Así alientan los hinchas argentinos
Finalizó el primer tiempo
Argentina es muy superior a Jordania y se impone justamente en el marcador.
El penal del "Toro"
El gol de penal de Lautaro Martínez para el 2-0 de Argentina a Jordania.#FIFAWorldCuppic.twitter.com/Yz12nV69Xj— Mati (@matiasm_02) June 28, 2026
Gol de Argentina
Lautaro Martínez remató fuerte y cruzado. 2-0.
Penal para Argentina
Senesi recibió una plancha a la altura de la cabeza en el área de Jordania, tras un remate de Lautro Martínez que impactó en el travesaño.
Así fue el golazo de Lo Celso
GOLAZO de TIRO LIBRE de GIO LO CELSO para el 1-0 de ARGENTINA ante Jordania.pic.twitter.com/xHHerOUmMw— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 28, 2026
Gol de Argentina
Lo Celso, de tiro libre, convierte el 1-0 para la Selección.
Gol anulado
Lo Celso había anotado tras un gran pase de Álvarez, pero estaba en posición adelantada.
Comienza el partido
Todo listo
El plantel se prepara para salir al campo de juego.
La Selección va con la alternativa
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026
Los colores que unen a un país entero, listos
Una piel que es una verdadera obra de arte pic.twitter.com/jPq6B6Twy8
La pasión por ver a Lionel Messi se hace sentir en Dallas
La previa argentina en Dallas
El desafío de Lionel Scaloni esta noche
El DT ya avisó que, aunque cambien varios nombres, la idea será exactamente la misma. Tener la pelota, asumir el protagonismo y desgastar a un rival que defenderá con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón.
Las estadísticas muestran con claridad la propuesta jordana. En sus dos partidos del Mundial promedió apenas un 32% de posesión y prácticamente renunció a construir desde el fondo.
Sus ataques nacen de recuperaciones en campo propio y pases largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Curiosamente, las dos situaciones claras que generó terminaron en gol. Ahí aparece el principal cuidado para la Selección.
¿Cómo juega Jordania?
Jordania es un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Cuando la tiene, suele pararse con un 3-4-3. Pero apenas la pierde, el dibujo cambia rápidamente a un 5-4-1, con las líneas muy juntas y pocos espacios entre los defensores y los mediocampistas. No es un equipo que presione alto ni que salga a disputar la posesión. Su plan consiste en cerrar caminos hacia el área propia, recuperar y salir rápido de contraataque. No llega a encerrarse sobre su arquero, pero sí obliga al rival a mover mucho la pelota para encontrar espacios.
Así luce el Dallas Stadium
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) June 27, 2026
Luces encendidas en el Dallas Stadium para ver brillar a la Albiceleste pic.twitter.com/mqBBBxzjav
Formación confirmada
Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez serán los 11 jugadores que saldrán a buscar el triunfo frente a Jordania en Dallas.
Lo que tenés que saber
La selección argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir sumando rodaje de cara a la etapa decisiva del certamen. Ya clasificado como líder, el DT dispondrá de un once alternativo. El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.