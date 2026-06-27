La selección argentina venció 3-1 a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

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El desafío de Lionel Scaloni esta noche

El DT ya avisó que, aunque cambien varios nombres, la idea será exactamente la misma. Tener la pelota, asumir el protagonismo y desgastar a un rival que defenderá con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón.

Las estadísticas muestran con claridad la propuesta jordana. En sus dos partidos del Mundial promedió apenas un 32% de posesión y prácticamente renunció a construir desde el fondo.

Sus ataques nacen de recuperaciones en campo propio y pases largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Curiosamente, las dos situaciones claras que generó terminaron en gol. Ahí aparece el principal cuidado para la Selección.