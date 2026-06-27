Mundial 2026

La selección argentina venció 3-1 a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial

EL 2-0. Así gritó Lautaro Martínez su primer gol en Mundiales.
EL 2-0. Así gritó Lautaro Martínez su primer gol en Mundiales. AFP

Con goles de Messi, Martínez y Lo Celso, la "Albiceleste" derrotó al conjunto asiático y finalizó la etapa inicial con puntaje perfecto. Espera Cabo Verde en 16avos.

27 Junio 2026
00:58 hs

Finalizó el partido

Argentina derrotó 3-1 a Jordania en la última fecha de la fase de grupos del Mundial. Enfrentará a Cabo Verde en 16avos de final.

00:49 hs

El 19° gol de Messi en Mundiales

00:42 hs

Gol de Argentina

Lionel Messi, de tiro libre, convierte su sexto gol en esta Copa del Mundo.

00:33 hs

Debuta Valentín Barco

Ingresó en lugar de Simeone.

00:22 hs

Ingresan Messi, Almada y Mac Allister

Se retiran Lo Celso, Martínez y Paz.

00:17 hs

Gol de Jordania

Gran jugada de los asiáticos, que convierten tras una jugada asociada que finalizó en un buscapié al punto penal. Ahora ingresa Lionel Messi.

00:10 hs

Gol anulado

Lo Celso había convertido tras una asistencia de Martínez. El ex Racing estaba adelantado.

00:08 hs

Comienza el segundo tiempo

00:00 hs

“Me llamo Lionel por Messi”: los tucumanos que crecieron con el nombre del capitán

“Me llamo Lionel por Messi”: los tucumanos que crecieron con el nombre del capitán

La admiración por Messi no sólo llenó tribunas y camisetas. También llegó a los registros civiles. Cinco tucumanos cuentan cómo fue crecer con un nombre que cambió de significado a medida que el capitán hacía historia

Ver más
23:51 hs

Finalizó el primer tiempo

Argentina es muy superior a Jordania y se impone justamente en el marcador.

23:34 hs

El penal del "Toro"

23:31 hs

Gol de Argentina

Lautaro Martínez remató fuerte y cruzado. 2-0.

23:29 hs

Penal para Argentina

Senesi recibió una plancha a la altura de la cabeza en el área de Jordania, tras un remate de Lautro Martínez que impactó en el travesaño.

23:29 hs

Así fue el golazo de Lo Celso

23:20 hs

Gol de Argentina

Lo Celso, de tiro libre, convierte el 1-0 para la Selección.

23:07 hs

Gol anulado

Lo Celso había anotado tras un gran pase de Álvarez, pero estaba en posición adelantada.

23:00 hs

Comienza el partido

22:45 hs

Todo listo

El plantel se prepara para salir al campo de juego.

21:40 hs

La Selección va con la alternativa

21:05 hs

La pasión por ver a Lionel Messi se hace sentir en Dallas

20:33 hs

El desafío de Lionel Scaloni esta noche

El DT ya avisó que, aunque cambien varios nombres, la idea será exactamente la misma. Tener la pelota, asumir el protagonismo y desgastar a un rival que defenderá con muchos futbolistas por detrás de la línea del balón. 

Las estadísticas muestran con claridad la propuesta jordana. En sus dos partidos del Mundial promedió apenas un 32% de posesión y prácticamente renunció a construir desde el fondo. 

Sus ataques nacen de recuperaciones en campo propio y pases largos para aprovechar la velocidad de sus delanteros. Curiosamente, las dos situaciones claras que generó terminaron en gol. Ahí aparece el principal cuidado para la Selección.

20:33 hs

¿Cómo juega Jordania?

Jordania es un equipo que se siente cómodo sin la pelota. Cuando la tiene, suele pararse con un 3-4-3. Pero apenas la pierde, el dibujo cambia rápidamente a un 5-4-1, con las líneas muy juntas y pocos espacios entre los defensores y los mediocampistas. No es un equipo que presione alto ni que salga a disputar la posesión. Su plan consiste en cerrar caminos hacia el área propia, recuperar y salir rápido de contraataque. No llega a encerrarse sobre su arquero, pero sí obliga al rival a mover mucho la pelota para encontrar espacios.

20:31 hs

Así luce el Dallas Stadium

20:17 hs

Formación confirmada

Emiliano Martínez; Giuliano Simeone, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Paz; Lautaro Martínez y Julián Álvarez serán los 11 jugadores que saldrán a buscar el triunfo frente a Jordania en Dallas.

Lo que tenés que saber

La selección argentina cierra su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. Desde las 23, el equipo de Lionel Scaloni buscará seguir sumando rodaje de cara a la etapa decisiva del certamen. Ya clasificado como líder, el DT dispondrá de un once alternativo. El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé, TyC Sports y TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+.

Temas Mundial 2026 Selección Argentina de fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

El celular de Ernestina Pais no dejaba de sonar: quiénes la llamaban tras el accidente

¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

¿Estaban distanciadas? Qué decía Ernestina Pais sobre su relación con su hermana Federica

Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026

Del duelo con Cabo Verde a una posible final: así podría ser el camino de Argentina en el Mundial 2026

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Murió Ernestina Pais: cómo recibió la noticia su hijo Benicio tras el trágico accidente

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

Mundial 2026: cuáles son las 12 selecciones eliminadas hasta ahora y cómo fue su despedida

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

Se conoció el informe preliminar de la autopsia a Ernestina Pais: cuál fue la causa de muerte

Gracias vida: el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

"Gracias vida": el conmovedor mensaje que Ernestina Pais publicó horas antes de morir

No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Comentarios