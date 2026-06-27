¿Castigo? La contundente decisión de la federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminado

Un ciclo que terminó envuelto en conflictos

La despedida de Bielsa estuvo marcada por un clima de tensión que se profundizó en los días previos al partido con España. Según trascendió en medios uruguayos, varios referentes del plantel mantuvieron reuniones con el entrenador para cuestionar la intensidad de los entrenamientos y algunos aspectos de la convivencia. Incluso, una frase atribuida a Ronald Araújo -"esto ya no se aguanta más"- reflejó el desgaste de una relación que terminó de romperse con la eliminación. La cancelación del vuelo conjunto terminó siendo otro símbolo de un cierre convulsionado para una selección que llegó al Mundial con grandes expectativas y regresará a casa antes de lo previsto.