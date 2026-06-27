¿Castigo? La contundente decisión de la federación uruguaya con el plantel tras quedar eliminado

Resumen para apurados
- La AUF canceló el vuelo chárter de la selección uruguaya tras quedar eliminada del Mundial 2026 ante España, obligando al plantel a regresar de forma individual.
- La medida ocurre tras el fin del ciclo de Marcelo Bielsa como DT, que cerró con flojos resultados y fuertes tensiones internas con los referentes del plantel.
- Este convulsionado cierre evidencia el desgaste interno y marca la necesidad de una profunda reestructuración en la Celeste de cara a sus próximos compromisos.
La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 sigue generando consecuencias. Después de la derrota por 1 a 0 frente a España, que dejó a la "Celeste" sin chances de avanzar a los 16avos de final, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una llamativa decisión con el plantel: canceló el vuelo chárter previsto para el regreso a Montevideo y cada futbolista deberá volver al país en vuelos comerciales.
La medida fue revelada por el diario uruguayo Ovación y se conoció pocas horas después del cierre de la participación mundialista. La delegación, que permanecía concentrada en Playa del Carmen, ya no regresará unida, una determinación que rápidamente alimentó las versiones sobre el complejo clima interno que rodeó al seleccionado durante el torneo.
El fracaso deportivo terminó además con el ciclo de Marcelo Bielsa. Si bien su contrato finalizaba una vez concluido el Mundial, en Uruguay ya dan por hecho que no continuará al frente del equipo luego de una campaña en la que la Celeste sumó apenas dos puntos y quedó eliminada antes de la fase eliminatoria.
Tras la derrota, el entrenador realizó una fuerte autocrítica. "Jugamos para obtener siete puntos y conseguimos dos. Ahí está descripto el resultado de mi gestión", afirmó en conferencia de prensa. También sostuvo que su paso por la selección "no dejó nada", al considerar que cualquier aporte pierde valor cuando no está acompañado por los resultados.
Un ciclo que terminó envuelto en conflictos
La despedida de Bielsa estuvo marcada por un clima de tensión que se profundizó en los días previos al partido con España. Según trascendió en medios uruguayos, varios referentes del plantel mantuvieron reuniones con el entrenador para cuestionar la intensidad de los entrenamientos y algunos aspectos de la convivencia. Incluso, una frase atribuida a Ronald Araújo -"esto ya no se aguanta más"- reflejó el desgaste de una relación que terminó de romperse con la eliminación. La cancelación del vuelo conjunto terminó siendo otro símbolo de un cierre convulsionado para una selección que llegó al Mundial con grandes expectativas y regresará a casa antes de lo previsto.