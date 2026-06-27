EN VIVO: Franco Colapinto espera la clasificación tras terminar 14° en la FP3 de Austria

Russell dominó la última práctica en Austria
George Russell fue el más rápido en la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria al superar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el podio de la sesión. Franco Colapinto finalizó 14° con su Alpine, a 1.298 segundos del líder, y ahora buscará dar un salto en la clasificación.
Últimos minutos
A falta de los últimos minutos de la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria, Andrea Kimi Antonelli continúa al frente con Mercedes, seguido de cerca por Lewis Hamilton. Franco Colapinto se ubica 15°, mientras que su compañero Pierre Gasly marcha noveno, en otra tanda en la que Alpine muestra diferencias entre ambos pilotos. En un Red Bull Ring con tiempos muy ajustados, los equipos aprovechan los minutos finales para ultimar detalles antes de la clasificación de este sábado.
Lo que tenés que saber
La actividad continúa en el circuito de Spielberg con la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria. Franco Colapinto vuelve a salir a pista con Alpine para disputar el último ensayo antes de la clasificación, una sesión decisiva para terminar de definir la puesta a punto del monoplaza y buscar el mejor equilibrio de cara a la lucha por la pole position. Seguí el minuto a minuto de la actuación del argentino y todas las novedades de la Fórmula 1.