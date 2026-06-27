En Vivo Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto espera la clasificación tras terminar 14° en la FP3 de Austria

EN ACCIÓN. Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Red Bulll Ring de Austria.
EN ACCIÓN. Franco Colapinto correrá este fin de semana en el Red Bulll Ring de Austria. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

Después de una tercera práctica libre el argentino afrontará la clasificación con el objetivo de meterse en la pelea por la zona media de la parrilla.

Hace 1 Hs
08:39 hs

Russell dominó la última práctica en Austria

George Russell fue el más rápido en la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria al superar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el podio de la sesión. Franco Colapinto finalizó 14° con su Alpine, a 1.298 segundos del líder, y ahora buscará dar un salto en la clasificación.

08:24 hs

Últimos minutos

A falta de los últimos minutos de la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria, Andrea Kimi Antonelli continúa al frente con Mercedes, seguido de cerca por Lewis Hamilton. Franco Colapinto se ubica 15°, mientras que su compañero Pierre Gasly marcha noveno, en otra tanda en la que Alpine muestra diferencias entre ambos pilotos. En un Red Bull Ring con tiempos muy ajustados, los equipos aprovechan los minutos finales para ultimar detalles antes de la clasificación de este sábado. 

Lo que tenés que saber

La actividad continúa en el circuito de Spielberg con la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria. Franco Colapinto vuelve a salir a pista con Alpine para disputar el último ensayo antes de la clasificación, una sesión decisiva para terminar de definir la puesta a punto del monoplaza y buscar el mejor equilibrio de cara a la lucha por la pole position. Seguí el minuto a minuto de la actuación del argentino y todas las novedades de la Fórmula 1.

Temas AustriaFórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
No pudimos hacer nada: el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

"No pudimos hacer nada": el dramático relato del vecino que intentó rescatar a Ernestina Pais

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Los videos del accidente de Ernestina Pais: qué muestran las cámaras de seguridad

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Desmantelan el puente peatonal que llegó al límite en la avenida Benjamín Aráoz

Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol

Cartas al pie: Bilardo, Menotti y el detalle que cambió para siempre el fútbol

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Declaran inconstitucional un artículo clave de la nueva reforma laboral

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Clarividente, Tomás Eloy Martínez vio el país de hoy en 1991

Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo, afirmó Jaldo

"Ya era hora que (Manzur) vuelva a Tucumán a hacer algo", afirmó Jaldo

Comentarios