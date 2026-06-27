EN VIVO: empezó la clasificación del GP de Austria y Franco Colapinto busca avanzar con Alpine

Gran vuelta de Colapinto
Franco Colapinto marcó su mejor tiempo del fin de semana con una vuelta de 1:07.894 y se ubicó provisionalmente en el noveno puesto. El argentino fue una décima y media más rápido que Pierre Gasly, que todavía buscaba cerrar su giro.
Último intento por la Q2
A un minuto del final de la Q1, los pilotos volvieron a la pista con neumáticos blandos nuevos para buscar una vuelta que les permita avanzar a la segunda tanda de clasificación.
Antonelli marca el ritmo
Andrea Kimi Antonelli completó su primera vuelta rápida con un tiempo de 1:07.083 y se quedó con el mejor registro provisional de la clasificación del GP de Austria.
Colapinto ya está en pista
Franco Colapinto salió a buscar su primera vuelta rápida en la clasificación del GP de Austria. Mientras tanto, Max Verstappen mejoró por apenas una milésima el registro de George Russell y se ubicó provisionalmente en lo más alto.
Russell de los primeros en salir a pista
George Russell fue el primero de los candidatos a salir a la pista en el inicio de la clasificación del GP de Austria. Con una temperatura de 53,5°C sobre el asfalto, también giran Esteban Ocon, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Empezó la Q1
Todo listo para la clasificación
El paddock del Red Bull Ring vive sus minutos de mayor actividad. Los equipos trabajan contrarreloj en los últimos ajustes de los monoplazas antes del inicio de una clasificación que promete ser muy pareja en el Gran Premio de Austria.
Los números de Colapinto en las clasificaciones
Franco Colapinto llega a la clasificación del GP de Austria con un saldo de tres victorias y cuatro derrotas frente a su compañero Pierre Gasly en las sesiones clasificatorias de esta temporada. Sus mejores actuaciones fueron un octavo puesto en Miami y un décimo en Canadá, donde superó al francés. También lo venció en Barcelona, mientras que Gasly había logrado acceder a la Q3 en China y Japón.
Russell dominó la última práctica en Austria
George Russell fue el más rápido en la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria al superar a su compañero de Mercedes, Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el podio de la sesión. Franco Colapinto finalizó 14° con su Alpine, a 1.298 segundos del líder, y ahora buscará dar un salto en la clasificación.
Últimos minutos
A falta de los últimos minutos de la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria, Andrea Kimi Antonelli continúa al frente con Mercedes, seguido de cerca por Lewis Hamilton. Franco Colapinto se ubica 15°, mientras que su compañero Pierre Gasly marcha noveno, en otra tanda en la que Alpine muestra diferencias entre ambos pilotos. En un Red Bull Ring con tiempos muy ajustados, los equipos aprovechan los minutos finales para ultimar detalles antes de la clasificación de este sábado.
Lo que tenés que saber
La actividad continúa en el circuito de Spielberg con la tercera práctica libre del Gran Premio de Austria. Franco Colapinto vuelve a salir a pista con Alpine para disputar el último ensayo antes de la clasificación, una sesión decisiva para terminar de definir la puesta a punto del monoplaza y buscar el mejor equilibrio de cara a la lucha por la pole position. Seguí el minuto a minuto de la actuación del argentino y todas las novedades de la Fórmula 1.