Con poco, España venció a un Uruguay sin alma y lo eliminó

Y llegó a los 41 minutos. Marcos Llorente capturó un balón suelto por la banda derecha y envió un centro al área. Álex Baena controló y remató de media vuelta. El tiro no llevaba demasiada potencia, pero a Fernando Muslera se le escapó de las manos, en su tercer error en tres partidos. El gol sentenció todo. Golpeado, Bielsa movió el banco de suplentes de cara al complemento y decidió reemplazar a Muslera por pedido del golero. Pero ya era tarde. A los 12’ del complemento, el entrenador, en otra decisión polémica, dispuso la salida de Federico Valverde para que ingresara Federico Viñas. Uruguay continuó empujando e intentó lastimar utilizando las bandas con las proyecciones de sus laterales, pero la cabeza de sus jugadores no estaba para grandes muestras de lucidez.