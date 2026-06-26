Sin Messi, así será el equipo de Argentina para jugar contra Jordania

La selección argentina tendrá una formación con varios cambios para enfrentar este sábado a Jordania por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Con la clasificación y el primer puesto ya asegurados, Lionel Scaloni preservará a varios habituales titulares, entre ellos Lionel Messi, que comenzará el partido en el banco de suplentes.
La gran novedad será que Nicolás Otamendi llevará la cinta de capitán en reemplazo del rosarino.
El “11” de la selección argentina para enfrentar a Jordania
El equipo que tiene definido el cuerpo técnico formará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Nicolás Paz o José López y Julián Álvarez.
Más allá de la rotación, Scaloni recibió buenas noticias en las últimas horas desde el aspecto físico. Tagliafico y Paredes dejaron atrás las molestias que arrastraban y están en condiciones de jugar, mientras que Cristian Romero continúa con una evolución favorable y todo indica que estará disponible para el encuentro de los 16avos de final.