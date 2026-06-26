Sin Messi, así será el equipo de Argentina para jugar contra Jordania

Más allá de la rotación, Scaloni recibió buenas noticias en las últimas horas desde el aspecto físico. Tagliafico y Paredes dejaron atrás las molestias que arrastraban y están en condiciones de jugar, mientras que Cristian Romero continúa con una evolución favorable y todo indica que estará disponible para el encuentro de los 16avos de final.