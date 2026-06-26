RD Congo se juega la vida frente a un Uzbekistán casi eliminado

Con una unidad en la tabla, el panorama es clarísimo para los dirigidos por Sébastien Desabre: llegar a los cuatro puntos les daría automáticamente la clasificación. Si ganan, pasan; si no, se vuelven a casa. Sin embargo, la gran cuenta pendiente del elenco africano está en la faceta ofensiva. En sus dos presentaciones hasta ahora apenas marcaron un tanto, realizaron solo tres remates al arco y promediaron cuatro tiros de esquina a favor por partido. Confiando en que el nivel inferior del rival será suficiente para dejar atrás esa sequía, Desabre apostará por el mismo once que jugó contra los “Cafeteros”.