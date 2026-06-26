RD Congo se juega la vida frente a un Uzbekistán casi eliminado

Resumen para apurados
- RD Congo buscará este sábado en Atlanta clasificar a octavos del Mundial 2026 ante Uzbekistán, sabiendo que una victoria le asegurará el pase directo a la próxima fase.
- Los africanos, que empataron con Portugal y cayeron ante Colombia, sufren de sequía ofensiva. En tanto, Uzbekistán llega casi eliminado tras ser goleado 5-0 por los lusos.
- RD Congo depende de sí misma para lograr una histórica clasificación tras 52 años de ausencia, mientras que Uzbekistán buscará sumar el primer punto de su historia mundialista.
La República Democrática del Congo se transformó en una de las gratas sorpresas de la primera fase del Mundial 2026. En su regreso a la máxima cita tras 52 años, “Los Leopardos” demostraron ser un hueso durísimo de roer. Primero asombraron al sacarle un valioso empate 1-1 a Portugal, con una actuación consagratoria de Yoane Wissa, y luego exigieron al máximo a Colombia, que recién sobre el final pudo conseguir el gol para el 1-0 definitivo.
Con una unidad en la tabla, el panorama es clarísimo para los dirigidos por Sébastien Desabre: llegar a los cuatro puntos les daría automáticamente la clasificación. Si ganan, pasan; si no, se vuelven a casa. Sin embargo, la gran cuenta pendiente del elenco africano está en la faceta ofensiva. En sus dos presentaciones hasta ahora apenas marcaron un tanto, realizaron solo tres remates al arco y promediaron cuatro tiros de esquina a favor por partido. Confiando en que el nivel inferior del rival será suficiente para dejar atrás esa sequía, Desabre apostará por el mismo once que jugó contra los “Cafeteros”.
Por su parte, Uzbekistán afronta este cierre de grupo con la intención de despedirse con dignidad. Si bien cuenta con una ínfima chance matemática, para continuar con vida en el certamen debería ganar por al menos cuatro goles de diferencia, y además esperar otros resultados. Aunque los de Asia Central fueron competitivos frente a Colombia, el equipo se desmoronó ante Portugal y terminó cayendo 5-0, lo que hundió su diferencia de gol.
Arrastrando una racha de cuatro caídas en fila si se contemplan los amistosos previos, el gran objetivo de los uzbekos será mostrarse a la altura y, por qué no, sacar el primer punto de su historia mundialista. Se esperan modificaciones en el once para darle minutos a los futbolistas menos habituales, aunque la jerarquía de su capitán y máximo artillero histórico, Eldor Shomurodov, se mantendrá en el ataque para intentar salvar el honor de su país.
Sábado desde las 20:30:
RD CONGO: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku; Ngal’ayel Mukau, Samuel Moutoussamy y Edo Kayembe; Cédric Bakambu y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.
UZBEKISTÁN: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev y Rustam Ashurmatov; Bekhruz Karimov, Odiljon Khamrobekov, Otabek Shukurov y Sherzod Nasrullaev; Abbosbek Fayzullaev y Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).
Estadio: Atlanta.
TV: TyC Sports y D Sports.