Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo

Por el lado de Portugal, el ambiente es de total exigencia. Los dirigidos por el español Roberto Martínez disiparon las dudas del debut —aquel sorpresivo 1-1 frente a los congoleños— con una goleada por 5-0 ante Uzbekistán. Ese triunfo trajo paz al plantel y aplacó las críticas hacia el veterano Cristiano Ronaldo, quien se despachó con un doblete y estiró su leyenda al convertirse en el único futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.