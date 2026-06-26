Choque de candidatos en Miami: Colombia y Portugal definen el primer puesto del grupo
Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con puntaje ideal y la ventaja del empate para quedarse con la zona. Enfrente estará el poderoso seleccionado luso, que busca el liderato de la mano de un Cristiano Ronaldo encendido para tener un cruce más favorable en la fase final.
Resumen para apurados
- Colombia y Portugal se enfrentan este sábado en Miami para definir el liderazgo del grupo en el Mundial 2026 y asegurar un cruce favorable en la fase final.
- Colombia llega con puntaje ideal y le alcanza el empate. Portugal arriba tras golear 5-0 a Uzbekistán de la mano de Cristiano Ronaldo, pero está obligado a ganar.
- El ganador obtendrá un cruce más accesible en octavos de final. El escolta del grupo evitará un camino complejo que podría emparejarlo rápidamente contra España.
Miami será el escenario de uno de los duelos más atractivos en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Colombia y Portugal se enfrentarán en un mano a mano por un jugoso premio: ganar la zona y tener una ubicación más favorable en el cuadro de la fase final.
La situación inicial le sonríe a la selección “cafetera”, que marcha con puntaje ideal tras imponerse con solidez ante Uzbekistán (3-1) y con algo más de dificultad a la República Democrática del Congo (1-0). El equipo comandado por Néstor Lorenzo llega con buenos números, pero con un pequeño asterisco: sufrió solo dos caídas en los últimos 15 encuentros, aunque ambas fueron frente a rivales europeos (Francia y Croacia).
Sin la urgencia de tener que salir a ganar, Lorenzo baraja la posibilidad de realizar algunos cambios. El lateral Johan Mojica, el central Jhon Lucumí y el volante Jefferson Lerma podrían descansar, dándoles lugar a Yerry Mina y Richard Ríos en el once inicial. La gran duda pasa por el delantero Luis Suárez, quien arrastra una molestia en el hombro, mientras que Luis Díaz, la gran figura que ya registra un gol y una asistencia, se mantendrá como titular.
Por el lado de Portugal, el ambiente es de total exigencia. Los dirigidos por el español Roberto Martínez disiparon las dudas del debut —aquel sorpresivo 1-1 frente a los congoleños— con una goleada por 5-0 ante Uzbekistán. Ese triunfo trajo paz al plantel y aplacó las críticas hacia el veterano Cristiano Ronaldo, quien se despachó con un doblete y estiró su leyenda al convertirse en el único futbolista de la historia en marcar en seis Copas del Mundo diferentes.
Sin embargo, los lusos saben que no pueden relajarse: de no ganar serán segundos e irán a parar a una parte del cuadro que podría emparejarlos rápidamente con España. Para dominar los hilos del partido, Martínez analiza variantes. La principal incógnita radica en mantener a João Félix en la alineación o inclinarse por la potencia de Rafael Leão o el criterio táctico de Bernardo Silva para manejar la posesión.
Sábado desde las 20:30:
COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma y Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero y Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.
PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Árbitro: Alireza Faghani (Irán).
Estadio: Miami.
TV: D Sports.