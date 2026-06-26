Claudia Villafañe reveló cómo es su relación con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y la familia del capitán argentino

Resumen para apurados
- Claudia Villafañe reveló en el canal El Trece su relación de bajo perfil con Lionel Messi y su familia, tras enviarle un saludo privado por su reciente cumpleaños.
- La empresaria explicó que conoció a Antonela Roccuzzo en el Mundial 2010, bajo la dirección técnica de Diego Maradona, y que hoy preserva su amistad de la exposición pública.
- La actitud de Villafañe resalta el respeto mutuo entre el entorno de Maradona y el de Messi, consolidando un lazo histórico que se mantiene firme lejos de la escena mediática.
Claudia Villafañe reveló cómo es el vínculo que conserva con Lionel Messi y su entorno familiar. Durante su participación en La cocina rebelde (El Trece), Jimena Monteverde le preguntó si había saludado al capitán de la Selección argentina por su cumpleaños, que se celebró el pasado 24 de junio.
La empresaria respondió sin rodeos: “Sí, lo saludé, le mandé un mensajito y me respondió”. No obstante, aclaró que prefiere mantener ese tipo de gestos en el ámbito privado. “Son cosas que yo no hago públicas y no es que porque no lo publique o no lo diga, no lo haga”, afirmó.
Al profundizar sobre su relación con el entorno del rosarino, contó que también mantiene contacto con Antonela Roccuzzo y con Celia, la madre del futbolista. “Con Antonela también habló, con Celia…”, señaló.
En ese sentido, recordó que conoció a la esposa de Messi durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Diego Maradona era el director técnico de la selección argentina. “Era muy chiquita; estaban de novios. Yo tengo más afinidad, por edad, con Celia que con las mujeres de los jugadores, pero igualmente charlo con ellas”, comentó.
Las declaraciones motivaron un elogio por parte de Monteverde, quien destacó la forma en que Villafañe maneja su vida privada. “Se nota que sos una muy buena mina y confiable. Eso de verdad no se ve en el medio muchas veces. La gente conocida y famosa hace públicas un montón de cosas para hacerse conocer, y Clau preserva todo”, expresó la conductora.
La anécdota de Ricky Martin en la casa de Diego Maradona
Durante el programa, Claudia Villafañe también recordó una curiosa historia de la época en la que compartía su vida con Diego Maradona. Según relató, Ricky Martin llegó a cenar a su casa después de un recital en el estadio Obras.
“Ricky Martin vino a mi casa”, reveló. Luego recordó cómo fue aquel encuentro: “Nosotros fuimos a un recital que él hizo en Obras hace muchos años, cuando venía muy seguido acá y se presentaba en VideoMatch, ciclo de Telefe que conducía Marcelo Tinelli en los 90. Fuimos a ver el recital con Diego y habíamos quedado que venían a casa a comer y lo sacamos en el baúl del auto”.
Entre risas, agregó: “No me acuerdo qué auto era, lo entramos directo al garage de casa de Segurola”.
La maniobra, sin embargo, no pasó inadvertida para las fanáticas del cantante. “Y me acuerdo de que Diego salió a discutir con los taxistas porque nos siguieron desde Obras. Las chicas tomaron taxis para ver a dónde iba Ricky, y se vinieron hasta casa y los señores seguían corriendo la maquinita. Diego se asomó y les dijo: ‘Che, dale, no les cobres más’, porque no sabíamos cuánto íbamos a tardar”.
Villafañe también evocó un divertido episodio ocurrido durante la cena. “Comimos asado y Dalma se re enojó porque a él se le cayó un vaso de gaseosa sobre Dalma, que era chica, y se recalentó mal. Voy a buscar las fotos de ese encuentro”, aseguró.
Finalmente, recordó que el artista había asistido acompañado por su madre y su mánager. “Era una bomba, siempre”, concluyó.