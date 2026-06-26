Claudia Villafañe reveló cómo es su relación con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y la familia del capitán argentino

“Ricky Martin vino a mi casa”, reveló. Luego recordó cómo fue aquel encuentro: “Nosotros fuimos a un recital que él hizo en Obras hace muchos años, cuando venía muy seguido acá y se presentaba en VideoMatch, ciclo de Telefe que conducía Marcelo Tinelli en los 90. Fuimos a ver el recital con Diego y habíamos quedado que venían a casa a comer y lo sacamos en el baúl del auto”.