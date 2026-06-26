Con Harry Kane como referencia ofensiva, Inglaterra enfrenta a Panamá: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Inglaterra enfrenta a Panamá mañana a las 18 en Nueva Jersey por el Mundial, buscando asegurar el primer puesto del Grupo L con Harry Kane como referente de ataque.
- Tras vencer a Croacia y empatar con Ghana, el equipo de Tuchel llega casi clasificado. Panamá, ya eliminada, buscará despedirse del torneo anotando su primer gol.
- Un triunfo consolidará a Inglaterra como líder del grupo para octavos de final, mientras que Panamá busca dejar una buena imagen y sumar experiencia internacional.
Los candidatos también necesitan cerrar bien la fase de grupos. Inglaterra llega a la última jornada del grupo L del Mundial con la clasificación prácticamente asegurada, pero todavía con la obligación de ganar para asegurarse el primer puesto y evitar depender de lo que ocurra entre Croacia y Ghana. Del otro lado estará un Panamá ya eliminado, aunque dispuesto a despedirse dejando una mejor imagen.
El equipo dirigido por Thomas Tuchel comenzó el torneo con una convincente victoria por 4 a 2 sobre Croacia, un resultado que confirmó su enorme potencial ofensivo. Sin embargo, el empate sin goles frente a Ghana frenó el impulso inicial y dejó abierta la pelea por el liderazgo de la zona. Por eso, los ingleses buscarán recuperar eficacia y llegar fortalecidos a la fase eliminatoria.
Harry Kane volverá a ser la principal referencia ofensiva de los “Tres Leones”. El delantero ya marcó dos goles y lidera un ataque que también cuenta con Jude Bellingham y Noni Madueke. Inglaterra parte como amplio favorito para quedarse con los tres puntos.
Panamá, en cambio, llega sin posibilidades matemáticas de avanzar. Las derrotas por 1 a 0 frente a Ghana y Croacia reflejaron un equipo competitivo desde el aspecto defensivo, pero con serias dificultades para generar situaciones de peligro. De hecho, todavía no logró convertir goles en el certamen.
El conjunto dirigido por Thomas Christiansen intentará despedirse con dignidad y aprovechar los espacios que pueda dejar un rival obligado a asumir el protagonismo desde el comienzo. La velocidad de Édgar Bárcenas y José Fajardo aparece como una de las principales armas para intentar sorprender de contraataque.
Desde lo táctico, el encuentro presenta un escenario previsible. Inglaterra monopolizará la posesión y buscará romper el bloque defensivo panameño con movilidad y circulación rápida, mientras que los centroamericanos apostarán a resistir y salir con velocidad cuando recuperen la pelota.
Probables formaciones
Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos y Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey y José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones y Nico O’Reilly; Declan Rice, y Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.
Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Qatar).
Estadio: New York-New Jersey Stadium. Por TV: TyC Sports y DirecTV Sports.