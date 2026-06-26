Con Harry Kane como referencia ofensiva, Inglaterra enfrenta a Panamá: hora, TV y formaciones

Los candidatos también necesitan cerrar bien la fase de grupos. Inglaterra llega a la última jornada del grupo L del Mundial con la clasificación prácticamente asegurada, pero todavía con la obligación de ganar para asegurarse el primer puesto y evitar depender de lo que ocurra entre Croacia y Ghana. Del otro lado estará un Panamá ya eliminado, aunque dispuesto a despedirse dejando una mejor imagen.