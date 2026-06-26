Croacia y Ghana definen su futuro en el Mundial: hora, TV y probables formaciones

Resumen para apurados
- Las selecciones de Croacia y Ghana se enfrentarán mañana en Filadelfia en un duelo clave del Grupo L para definir su clasificación a la siguiente fase del Mundial.
- Croacia suma tres puntos tras caer ante Inglaterra y vencer a Panamá, mientras que una sólida Ghana llega invicta con cuatro unidades tras empatar con los ingleses.
- El resultado del encuentro determinará cuál de los dos seleccionados avanzará a octavos de final, donde incluso un empate podría beneficiar a ambos según otros resultados.
Antes del inicio del Mundial, pocos imaginaban que el grupo L llegaría a la última fecha con tanta incertidumbre. Inglaterra aparece como líder, pero detrás la pelea sigue completamente abierta. Croacia y Ghana afrontarán un duelo decisivo en Filadelfia con la clasificación en juego y la posibilidad de avanzar incluso como escoltas de la zona. Noventa minutos definirán cuál de los dos continúa en carrera y cuál deberá despedirse.
La selección croata llega con tres puntos después de un recorrido irregular. En el debut sufrió una dura derrota por 4 a 2 frente a Inglaterra que dejó al descubierto problemas defensivos, especialmente en las pelotas detenidas. Sin embargo, reaccionó a tiempo con un ajustado triunfo por 1 a 0 sobre Panamá que le permitió mantenerse con vida y depender de sí misma.
El conjunto dirigido por Zlatko Dalic continúa apoyándose en la experiencia de una generación que lleva varios años compitiendo al máximo nivel. Aunque el rendimiento colectivo no ha sido el esperado, Croacia conserva futbolistas capaces de resolver partidos cerrados y sabe manejar la presión de este tipo de escenarios.
¿Cómo llega Ghana a la última fecha?
Ghana, en cambio, se transformó en una de las revelaciones del grupo. Tras vencer a Panamá y rescatar un valioso empate sin goles frente a Inglaterra, llega invicta, con cuatro puntos y sin tantos recibidos. El trabajo de Carlos Queiroz devolvió el orden defensivo a un equipo que había llegado al torneo envuelto en dudas después del cambio de entrenador.
Desde lo táctico, se espera un partido muy disputado. Croacia intentará asumir la iniciativa mediante la posesión y la circulación en el medio campo, mientras que Ghana apostará a mantener su solidez, reducir espacios y lastimar con transiciones rápidas.
La calculadora también jugará su partido. Un empate podría alcanzarles a ambos dependiendo de otros resultados, aunque ninguno quiere quedar expuesto a las diferencias de gol o a los criterios de desempate.
Probables formaciones
Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanicic, Josip Sutalo, Marin Pongracic y Josko Gvardiol; Luka Modric, Mateo Kovacic y Martin Baturina; Marco Pasalic, Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.
Ghana: Benjamin Asare, Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew y Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.
Árbitro: Drew Thomas Fischer (Canadá).
Estadio: Philadelphia. Por TV: DirecTV Sports.