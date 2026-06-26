Croacia y Ghana definen su futuro en el Mundial: hora, TV y probables formaciones

Antes del inicio del Mundial, pocos imaginaban que el grupo L llegaría a la última fecha con tanta incertidumbre. Inglaterra aparece como líder, pero detrás la pelea sigue completamente abierta. Croacia y Ghana afrontarán un duelo decisivo en Filadelfia con la clasificación en juego y la posibilidad de avanzar incluso como escoltas de la zona. Noventa minutos definirán cuál de los dos continúa en carrera y cuál deberá despedirse.