Senegal cumplió con su obligación: goleó a Irak por 5 a 0 y espera avanzar como mejor tercero del Mundial
Resumen para apurados
- La selección de Senegal goleó 5-0 a Irak en Toronto durante el Mundial para quedar tercera en el Grupo I y mantener viva la ilusión de clasificar a los 16avos de final.
- Tras caer ante Francia y Noruega, el equipo africano aprovechó la expulsión de un rival en el primer tiempo y selló la goleada en el complemento con una intensa presión alta.
- Con tres puntos y una sólida diferencia de gol, Senegal espera los resultados de otros grupos para avanzar como mejor tercero, mientras que Irak quedó eliminado del certamen.
Senegal hizo todo lo que estaba a su alcance. Necesitaba ganar por una amplia diferencia y esperar una ayuda de otros resultados. Cumplió con su parte al golear por 5 a 0 a Irak en Toronto, terminó tercero en el grupo I y mantiene la ilusión de avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del Mundial.
El conjunto africano salió decidido a imponer condiciones desde el comienzo. A los cuatro minutos abrió el marcador con un cabezazo de Abdoulaye Seck tras un tiro de esquina. Poco después, la expulsión de Rebin Sulaka, sancionada tras la intervención del VAR por una infracción sobre Sadio Mané, dejó a Irak con diez jugadores y condicionó definitivamente el encuentro.
Sin embargo, Senegal recién consiguió reflejar esa superioridad en el segundo tiempo. Recuperó la presión alta, forzó errores en la salida rival y encontró los espacios que no había tenido durante la primera mitad.
Ismaila Sarr amplió la ventaja de cabeza y Pape Gueye golpeó dos veces con remates desde afuera del área para liquidar el partido.
Irak nunca encontró respuestas para frenar el dominio africano. Superado física y futbolísticamente, terminó cediendo también el quinto gol, convertido por Iliman Ndiaye, que coronó una actuación convincente de los “Leones de Teranga”.
Más allá de la goleada, la principal fortaleza de Senegal volvió a ser la intensidad para recuperar la pelota en campo rival, un rasgo que había perdido en las derrotas frente a Francia y Noruega. Esa presión constante terminó marcando la diferencia.
Senegal se aferra a la ilusión
Ahora solo queda esperar. Con tres puntos y una diferencia de gol ampliamente favorable, Senegal se ilusiona con meterse entre los mejores terceros y extender su camino en el Mundial. Irak, por su parte, se despidió con tres derrotas, sin unidades y dejando una de las producciones más flojas de la fase de grupos.