Senegal cumplió con su obligación: goleó a Irak por 5 a 0 y espera avanzar como mejor tercero del Mundial

Senegal hizo todo lo que estaba a su alcance. Necesitaba ganar por una amplia diferencia y esperar una ayuda de otros resultados. Cumplió con su parte al golear por 5 a 0 a Irak en Toronto, terminó tercero en el grupo I y mantiene la ilusión de avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del Mundial.