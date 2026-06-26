Con un triplete de Dembélé, Francia goleó por 4 a 1 a Noruega y ratificó su candidatura en el Mundial

También hubo un factor que condicionó el desarrollo del partido. Con el pasaje a los 16avos de final ya asegurado, Noruega presentó una formación alternativa y dejó en el banco a varias de sus principales figuras. Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth y Antonio Nusa no fueron titulares, una decisión que evidenció la intención del entrenador Stale Solbakken de preservar piernas para la fase eliminatoria. La apuesta fue lógica desde lo estratégico, pero también redujo considerablemente el potencial ofensivo de un equipo que nunca logró discutirle el control del juego a Francia.