Con un triplete de Dembélé, Francia goleó por 4 a 1 a Noruega y ratificó su candidatura en el Mundial
Resumen para apurados
- Francia goleó 4-1 a Noruega con un triplete de Dembélé en el cierre de la fase de grupos del Mundial, consolidando su candidatura al título tras lograr puntaje perfecto.
- El equipo galo dominó a un rival que preservó a figuras como Haaland y Odegaard. Un penal atajado por Maignan y el gol final de Doué sellaron el trámite del partido.
- Con puntaje ideal, Francia avanza a los dieciseisavos de final ratificando su chapa de candidato, mientras Noruega prioriza el descanso físico para la etapa de eliminación.
Francia cerró la fase de grupos del Mundial con una actuación que volvió a confirmar por qué integra el lote de grandes candidatos al título. El 4 a 1 sobre Noruega fue mucho más que una goleada: reflejó la enorme diferencia colectiva entre un seleccionado que atraviesa un gran momento y otro que, con la clasificación asegurada, decidió priorizar el futuro antes que el presente.
El conjunto francés dominó el partido desde el primer minuto. Apenas a los 25 segundos, Kylian Mbappé estrelló un remate en el travesaño, una acción que anticipó el desarrollo de un encuentro en el que los galos monopolizaron la pelota, presionaron alto y obligaron a Noruega a jugar constantemente bajo presión.
La gran figura volvió a ser Ousmane Dembélé. El delantero de PSG convirtió tres goles en apenas 32 minutos, logró el segundo hat-trick del Mundial tras el de Lionel Messi y encabezó una actuación colectiva que desbordó a Noruega desde el inicio. Sin embargo, su nivel no explica por sí solo el triunfo. Francia mostró una circulación rápida, recuperó la posesión con agresividad y encontró espacios gracias a la movilidad permanente de Mbappé, que, aunque no convirtió, volvió a ser el futbolista que rompió el orden defensivo con sus desmarques y cambios de posición.
También hubo un factor que condicionó el desarrollo del partido. Con el pasaje a los 16avos de final ya asegurado, Noruega presentó una formación alternativa y dejó en el banco a varias de sus principales figuras. Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth y Antonio Nusa no fueron titulares, una decisión que evidenció la intención del entrenador Stale Solbakken de preservar piernas para la fase eliminatoria. La apuesta fue lógica desde lo estratégico, pero también redujo considerablemente el potencial ofensivo de un equipo que nunca logró discutirle el control del juego a Francia.
La única desatención francesa llegó después del segundo gol, cuando Thelo Aasgaard aprovechó una desconcentración defensiva para descontar. Ya en el complemento, Noruega tuvo la oportunidad de volver a meterse en partido mediante un penal, pero Mike Maignan le contuvo el remate a Jorgen Strand Larsen y terminó de apagar cualquier intento de reacción.
Candidato que crece
Con el resultado bajo control, Francia administró el ritmo durante la segunda mitad y terminó decorando la goleada con el tanto de Désiré Doué en el tiempo de descuento. Más allá del marcador, volvió a transmitir una sensación que pocos equipos consiguieron hasta aquí: la de tener recursos suficientes para resolver distintos escenarios sin perder identidad.
El pleno de nueve puntos en la fase de grupos ratifica ese presente. Francia llega a los cruces eliminatorios con confianza, variantes y varias figuras en un nivel sobresaliente.