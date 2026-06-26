Video: Dembélé marcó un hat-trick ante Noruega y alcanzó un registro que solo tenía Lionel Messi

Dembélé se suma a una lista exclusiva

Los tripletes no suelen ser habituales en una Copa del Mundo y, por eso, la actuación del delantero francés adquirió un valor especial. Mientras Messi inauguró esa estadística en la primera fecha del torneo, ahora Dembélé se convirtió en el segundo futbolista en lograrlo. Francia, además, quedó muy cerca de sellar su clasificación a los 16avos de final con una de las exhibiciones individuales más destacadas de lo que va del certamen.