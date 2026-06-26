Copa del Mundo

Video: Dembélé marcó un hat-trick ante Noruega y alcanzó un registro que solo tenía Lionel Messi

El delantero francés convirtió los tres goles del 3-1 parcial frente a Noruega y firmó el segundo triplete de la competencia, después del que logró el argentino ante Argelia.

TRIPLETE. Dembélé marcó tres goles ante Noruega y emuló la marca que había conseguido Messi.
TRIPLETE. Dembélé marcó tres goles ante Noruega y emuló la marca que había conseguido Messi.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ousmane Dembélé marcó un triplete para Francia ante Noruega el 26 de junio en el Mundial 2026, emulando a Lionel Messi y acercando a su equipo a los 16avos de final.
  • El delantero anotó sus tres tantos en la primera media hora del partido para el triunfo de Francia. Es el segundo triplete del certamen, tras el logrado por Messi ante Argelia.
  • Este triunfo deja a Francia al borde de clasificar a los 16avos de final y consolida su poder ofensivo, posicionándola como una seria candidata para las fases de eliminación.
Resumen generado con IA

Francia da un paso decisivo hacia los 16avos de final del Mundial 2026 con una contundente actuación frente a Noruega. El gran protagonista del encuentro fue Ousmane Dembélé, que convirtió los tres goles del conjunto francés en el 3-1 parcial y escribió su nombre en una estadística que, hasta ahora, solo tenía Lionel Messi.

El delantero abrió el marcador a los seis minutos del primer tiempo y volvió a aparecer a los 19 para ampliar la diferencia. Noruega reaccionó rápidamente gracias al descuento de Thelo Aasgaard, pero antes de la media hora Dembélé volvió a golpear y completó su triplete para devolverle la tranquilidad al seleccionado francés.

Con esos tres tantos, el futbolista del París Saint-Germain se convirtió en el segundo jugador que consigue un hat-trick en el Mundial 2026. El primero había sido Messi, autor de los tres goles con los que Argentina derrotó 3-0 a Argelia en el debut del equipo de Lionel Scaloni.

La actuación de Dembélé también confirmó el enorme potencial ofensivo de una selección francesa que dominó el desarrollo desde el inicio. Con una amplia superioridad en la posesión de la pelota y una gran eficacia frente al arco rival, el conjunto dirigido por Guy Stéphan dejó muy encaminada su clasificación a la próxima ronda.

Dembélé se suma a una lista exclusiva

Los tripletes no suelen ser habituales en una Copa del Mundo y, por eso, la actuación del delantero francés adquirió un valor especial. Mientras Messi inauguró esa estadística en la primera fecha del torneo, ahora Dembélé se convirtió en el segundo futbolista en lograrlo. Francia, además, quedó muy cerca de sellar su clasificación a los 16avos de final con una de las exhibiciones individuales más destacadas de lo que va del certamen.

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