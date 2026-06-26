“No se aguanta más”: revelaron los detalles de la tensa reunión entre Bielsa y el plantel de Uruguay

Un clima tenso antes del partido decisivo

La reunión terminó en un clima de evidente malestar. Siempre según El Espectador, varios futbolistas abandonaron la sala apenas finalizó la exposición de Bielsa, pese al intento de José María Giménez por convencerlos de permanecer allí. Uno de los más críticos habría sido Ronald Araújo, quien dejó una frase que resume el momento que atraviesa la Celeste: “Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”. A horas del duelo frente a España, Uruguay llega envuelto en una inesperada crisis interna.