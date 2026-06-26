“No se aguanta más”: revelaron los detalles de la tensa reunión entre Bielsa y el plantel de Uruguay

Resumen para apurados
- Referentes del plantel de Uruguay se reunieron con el DT Marcelo Bielsa antes del partido ante España por el Mundial 2026 para expresarle su malestar físico y táctico.
- Los futbolistas pidieron reducir la carga física y cambiar la táctica. Bielsa rechazó los reclamos en una tensa charla de 48 minutos que agudizó el conflicto del plantel.
- Esta fuerte interna a horas del partido decisivo ante España expone una fractura profunda entre el plantel y Bielsa, comprometiendo el futuro de Uruguay en el Mundial 2026.
En la previa del decisivo partido frente a España por el Mundial 2026, una fuerte interna sacudió a la selección de Uruguay. Según informó el medio uruguayo "El Espectador", un grupo de referentes del plantel mantuvo una reunión con Marcelo Bielsa para expresarle su descontento por distintos aspectos del trabajo diario y del planteo para el encuentro que definirá el futuro de la Celeste en el torneo.
De acuerdo con la información, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Sergio Rochet fueron quienes hablaron en representación del grupo. Los futbolistas le transmitieron al entrenador que consideran excesiva la intensidad de los entrenamientos y le pidieron modificar la carga física, al entender que llegan muy desgastados a los partidos.
Otro de los puntos de discusión estuvo relacionado con el plan de juego frente a España. Los referentes le habrían planteado a Bielsa la conveniencia de afrontar el partido con un bloque defensivo más bajo y apostar por el contraataque. Ante esas diferencias, el técnico convocó a una reunión con todo el plantel para explicar su postura.
Según el mismo medio, el entrenador tomó la palabra durante unos 48 minutos y dejó varias frases que generaron impacto. “Ustedes ya me quisieron sacar cuando pasó lo de Luis Suárez y Nahitan Nández”, habría dicho. Además, agregó: “Le he armado la carrera a algunos jugadores como Cáceres y Araújo”. También explicó que mantiene su idea futbolística y que llevó al Mundial a algunos futbolistas por “serles fiel”.
Un clima tenso antes del partido decisivo
La reunión terminó en un clima de evidente malestar. Siempre según El Espectador, varios futbolistas abandonaron la sala apenas finalizó la exposición de Bielsa, pese al intento de José María Giménez por convencerlos de permanecer allí. Uno de los más críticos habría sido Ronald Araújo, quien dejó una frase que resume el momento que atraviesa la Celeste: “Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”. A horas del duelo frente a España, Uruguay llega envuelto en una inesperada crisis interna.