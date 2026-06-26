Todas las posibilidades de Uruguay para clasificar a 16avos del Mundial: qué pasa si gana, empata o pierde ante España

Qué pasa si Uruguay pierde con España

Una derrota dejaría a Uruguay con apenas dos puntos y prácticamente sin posibilidades de avanzar. Con ese puntaje quedaría muy relegado en la clasificación de los mejores terceros y dependería de una serie de resultados muy poco probables. Por eso, el duelo frente a España aparece como una verdadera final para la Celeste, que buscará mantenerse con vida en la Copa del Mundo.