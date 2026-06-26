Copa del Mundo

Todas las posibilidades de Uruguay para clasificar a 16avos del Mundial: qué pasa si gana, empata o pierde ante España

La "Celeste" define su futuro en el grupo H. Con un triunfo le alcanza, mientras que un empate o una derrota la obligarán a depender de otros resultados.

CUENTAS. Uruguay define su futuro y buscará meterse en los 16avos de final del Mundial.
CUENTAS. Uruguay define su futuro y buscará meterse en los 16avos de final del Mundial.
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • Uruguay enfrenta a España hoy a las 21 en el cierre del Grupo H del Mundial 2026, con la obligación de sumar para asegurar su clasificación a los 16avos de final.
  • El triunfo clasifica directo a la Celeste; el empate la hace depender de Cabo Verde y Arabia Saudita, y la derrota la dejaría prácticamente eliminada del torneo.
  • El cruce definirá la continuidad de la Celeste en la Copa del Mundo y su posible choque ante Argentina en 16avos, marcando un hito clave para el ciclo de Marcelo Bielsa.
Resumen generado con IA

A las 21, Uruguay afrontará uno de los partidos más importantes desde el inicio del Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa enfrentará a España en la última fecha del grupo H con la necesidad de sumar para asegurar su clasificación a los 16avos de final, instancia en la que podría convertirse en el rival de Argentina.

La situación más favorable para la "Celeste" es sencilla: si derrota a España avanzará automáticamente a la próxima ronda. Además, quedará muy cerca de finalizar como líder del grupo. Solo una victoria de Cabo Verde sobre Arabia Saudita por una diferencia de goles superior a la conseguida por Uruguay impediría que termine en la primera posición.

El panorama se complica en caso de empate. Con tres puntos, Uruguay dependerá del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si ese encuentro también termina igualado, la selección de Bielsa tendrá posibilidades de clasificarse como segunda gracias a una mejor cantidad de goles convertidos. En cambio, si cualquiera de esos dos equipos consigue la victoria, la "Celeste" finalizará tercera.

Ese tercer puesto todavía podría alcanzar para seguir en carrera. Uruguay tendría opciones de avanzar como uno de los ocho mejores terceros del torneo, aunque para eso necesitará una combinación favorable de resultados en otros grupos y superar a varias selecciones en la tabla general que confecciona la FIFA para definir esas plazas.

Qué pasa si Uruguay pierde con España

Una derrota dejaría a Uruguay con apenas dos puntos y prácticamente sin posibilidades de avanzar. Con ese puntaje quedaría muy relegado en la clasificación de los mejores terceros y dependería de una serie de resultados muy poco probables. Por eso, el duelo frente a España aparece como una verdadera final para la Celeste, que buscará mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

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