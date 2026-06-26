Argentina vs. Jordania: el partido que parece no importar, pero puede cambiar el Mundial de la “Scaloneta”

Quizás este sábado no haya dramatismo. Tal vez el resultado no cambie demasiado el ánimo de los hinchas ni la posición de Argentina en el grupo. Pero eso no significa que sea un partido menor. Al contrario. Muchas veces los Mundiales empiezan a definirse cuando parece que todavía no pasa nada. En esos 90 minutos en los que un entrenador encuentra una variante, un suplente se gana un lugar en el primer equipo, una figura descansa a tiempo o un detalle termina resolviendo un problema antes de que aparezca.