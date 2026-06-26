Argentina vs. Jordania: el partido que parece no importar, pero puede cambiar el Mundial de la “Scaloneta”
La Selección ya aseguró el primer puesto y jugará los 16avos de final. Sin embargo, el último duelo de la fase de grupos puede ser decisivo por otros motivos. Scaloni deberá administrar cargas, definir variantes y tomar decisiones que pueden influir en el resto de la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- La selección de Scaloni enfrentará a Jordania en el cierre de la fase de grupos del Mundial, buscando definir variantes tras asegurar su clasificación a los 16avos de final.
- Tras ganar los dos primeros partidos y asegurar el liderazgo, el DT evalúa rotar jugadores, dosificar los minutos de Lionel Messi y ensayar nuevas variantes tácticas sin presión.
- Este duelo definirá la puesta a punto física y táctica del plantel de cara a los playoffs, una etapa de eliminación directa donde la selección ya no tendrá margen de error.
Hay una idea instalada en casi todos los Mundiales. El tercer partido de un equipo ya clasificado suele ser poco más que un compromiso para cumplir con el calendario; pero, en realidad, muchas veces ocurre exactamente lo contrario.
Cuando la urgencia desaparece, aparece la planificación. Cuando ya no hace falta mirar la tabla, el entrenador puede empezar a mirar el futuro. Y eso, en un torneo en el que un detalle puede separar al campeón del eliminado, vale muchísimo.
Lionel Scaloni llega al duelo contra Jordania en un escenario que cualquier técnico quisiera tener. Argentina ganó sus dos primeros partidos, aseguró el primer puesto del grupo y evitó el desgaste de tener que jugar una final anticipada para clasificarse. Esa tranquilidad le permite preparar el Mundial que realmente importa: el de la eliminación directa.
Estas son las 10 decisiones que empiezan a jugarse de cara a un duelo contra Jordania que es mucho más importante de lo que parece
1. ¿Rotar o sostener la base?
La primera incógnita será cuántos cambios realizará Scaloni. Demasiadas modificaciones pueden afectar el funcionamiento del equipo, aunque también puede darle la chance de encontrar nuevas variantes. En tanto, pocos cambios pueden significar un desgaste innecesario para los habituales titulares. Encontrar ese equilibrio será el primer desafío.
2. ¿Cómo administrar a Messi?
La presencia del capitán siempre modifica cualquier análisis. No se trata solamente de decidir si juega desde el inicio o si descansa. También importa cuántos minutos necesita para mantener ritmo sin llegar sobrecargado a los 16avos. Por ese motivo, administrar al mejor futbolista del plantel también forma parte de la estrategia.
3. ¿Quiénes merecen una oportunidad?
Los Mundiales rara vez se ganan solamente con 11 jugadores. Siempre aparece alguien que empieza desde atrás y termina siendo decisivo; y este partido puede abrirles la puerta a futbolistas que todavía tuvieron poca participación y que necesitan demostrar que están preparados para responder cuando el torneo los necesite.
4. ¿Qué variantes tácticas vale la pena ensayar?
Después de Jordania ya no habrá demasiado espacio para las pruebas. Si Scaloni quiere observar una sociedad diferente, modificar alguna función o ensayar una alternativa de juego, este es probablemente el último momento para hacerlo sin la presión de una eliminación.
5. ¿Cómo administrar el desgaste físico?
Argentina todavía tiene un largo camino por recorrer si quiere volver a levantar la Copa del Mundo. Cada minuto de descanso, cada cambio pensado y cada carga bien administrada pueden transformarse en una ventaja cuando lleguen los cruces.
6. ¿Quiénes serán las primeras opciones desde el banco?
Más allá del equipo titular, todos los entrenadores construyen un orden interno. Hay jugadores que aparecen primero cuando hace falta cambiar un partido, y el duelo contra Jordania puede ayudar a definir esa jerarquía.
7. ¿Cómo mantener la intensidad sin la presión del resultado?
Uno de los grandes logros del ciclo Scaloni fue convertir la competitividad en una costumbre. El desafío será sostener esa identidad aun cuando el resultado ya no condicione la clasificación.
8. ¿Qué detalles todavía faltan ajustar?
Los campeones suelen ganar por pequeños márgenes. Una pelota parada, un movimiento defensivo, una presión coordinada o una salida desde el fondo pueden terminar definiendo un partido cerrado. Cada entrenamiento sirve, pero nada reemplaza la competencia oficial.
9. ¿Cómo cuidar el aspecto mental?
La clasificación puede traer alivio, pero también un riesgo: la relajación. Mantener al plantel concentrado y conectado con el objetivo mayor será una tarea tan importante como cualquier decisión táctica.
10. ¿Con qué equipo empezará el verdadero Mundial?
Después de Jordania ya no habrá margen para especular. Llegarán los 16avos y comenzará otra competencia, la que no permite errores. Por eso, más allá del resultado, este partido servirá para empezar a definir cuál es el equipo que Scaloni imagina para recorrer el camino hacia el título.
Quizás este sábado no haya dramatismo. Tal vez el resultado no cambie demasiado el ánimo de los hinchas ni la posición de Argentina en el grupo. Pero eso no significa que sea un partido menor. Al contrario. Muchas veces los Mundiales empiezan a definirse cuando parece que todavía no pasa nada. En esos 90 minutos en los que un entrenador encuentra una variante, un suplente se gana un lugar en el primer equipo, una figura descansa a tiempo o un detalle termina resolviendo un problema antes de que aparezca.
Contra Jordania, Argentina ya no jugará por la clasificación, sino que lo hará por algo bastante más difícil de medir, pero igual de importante: preparar de la mejor manera el momento en que el Mundial no perdona.