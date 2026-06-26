Copa del Mundo

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

El cruce de los 16avos de final enfrentará a dos selecciones que millones de fanáticos ya vieron disputar una final inolvidable en Captain Tsubasa.

Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones
Hace 7 Min

Durante décadas, ese partido existió únicamente en la imaginación de millones de fanáticos. Brasil y Japón disputando una final del Mundial, con Oliver Atom, Mark Lenders, Carlos Santana y Natureza como protagonistas de uno de los capítulos más recordados de "Captain Tsubasa", conocido en América Latina como "Los Supercampeones". Este lunes, aunque los protagonistas serán otros, la ficción y la realidad volverán a encontrarse cuando ambas selecciones se enfrenten por los 16avos de final del Mundial 2026. 

Sobre el papel, Brasil aparece como el favorito. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó primero en el Grupo C y llega con el peso de su historia y de un plantel repleto de figuras. Japón, sin embargo, construyó argumentos para ilusionarse. Finalizó segundo en el Grupo F después de empatar con Países Bajos y Suecia y golear a Túnez, manteniéndose invicto en la fase de grupos.

Pero hay otra razón que explica la expectativa que generó este cruce. No aparece en las estadísticas ni en los antecedentes oficiales. Está escrita en las páginas del manga creado por Yōichi Takahashi y en una generación que creció creyendo que los partidos podían durar capítulos enteros.

En el arco narrativo World Youth, publicado entre 1994 y 1997, Japón y Brasil disputan la final del Mundial Sub-20 en el estadio Nagai de Osaka. La "Canarinha" golpea primero gracias a Carlos Santana, la gran estrella brasileña, que abre el marcador con una espectacular definición.

La respuesta llega de la mano de Oliver Atom. El capitán japonés empata el encuentro y mantiene con vida a su equipo. Más tarde, la sociedad entre Oliver y Tom Misaki logra dar vuelta el resultado con una de las jugadas más recordadas de la serie. Sin embargo, cuando el título parecía definido, aparece Natureza, el nuevo fenómeno brasileño, para establecer el 2-2 en tiempo de descuento y llevar la definición al alargue.

La resolución quedó grabada en la memoria de los seguidores del anime. En el minuto 96 de la prórroga, Mark Lenders inicia una jugada ofensiva, el balón pasa por Misaki y termina nuevamente en los pies de Oliver Atom, que vence a Natureza en el aire y marca el gol de oro para el 3-2 definitivo. Japón se consagra campeón del mundo juvenil y firma una de las victorias más emblemáticas de toda la saga.

Ese partido jamás existió fuera de las viñetas, pero marcó a varias generaciones de hinchas. Por eso, apenas quedó confirmado el enfrentamiento del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de imágenes, memes y comparaciones entre los futbolistas reales y aquellos personajes que hicieron del fútbol una aventura épica.

Incluso años después, Takahashi volvió a enfrentar a ambas selecciones en el universo de Captain Tsubasa. En la saga Rising Sun, Japón y Brasil disputan la final del torneo olímpico, confirmando que la rivalidad imaginada por el autor se convirtió en una constante dentro de la historia.

La diferencia es que esta vez no habrá tiros imposibles, canchas interminables ni balones que desafíen la gravedad. Habrá un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. Brasil buscará imponer su jerarquía para avanzar a los octavos de final. Japón intentará seguir sorprendiendo.

Y, aunque Oliver Atom no estará sobre el césped, millones de fanáticos volverán a mirar este cruce con la sensación de estar viendo, por fin, un capítulo que esperaron durante décadas.

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