Brasil vs Japón: el partido del Mundial 2026 que hará realidad el duelo de Los Supercampeones

Durante décadas, ese partido existió únicamente en la imaginación de millones de fanáticos. Brasil y Japón disputando una final del Mundial, con Oliver Atom, Mark Lenders, Carlos Santana y Natureza como protagonistas de uno de los capítulos más recordados de "Captain Tsubasa", conocido en América Latina como "Los Supercampeones". Este lunes, aunque los protagonistas serán otros, la ficción y la realidad volverán a encontrarse cuando ambas selecciones se enfrenten por los 16avos de final del Mundial 2026.