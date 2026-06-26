F1 GP de Austria, en vivo: Colapinto, entre los más rápidos en la primera práctica libre

Gasly se va a la grava y arruina la vuelta con la goma roja
Fue a la salida de la curva 4, en bajada. El francés acababa de dejar el box, lugar por el que justo pasó Colapinto para un breve ajuste antes de volver a intentar otra vuelta rápida. Está quinto, luego de que Lindblad desplazara a Verstappen del cuarto lugar. Antonelli y Russell están separados por 40 milésimas.
Gran vuelta de Colapinto: P4
1m08s962 es el tiempo del argentino con el compuesto nuevo y ese alerón delantero que funciona en Austria. Alpine manda a Gasly con la goma roja.
Siguen las buenas noticias para Alpine
FP1 - 25/60MINS:— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 26, 2026
Good job Pierre, currently the fastest on the Hard tyre
Keep it up
En pista nuevamente
Franco Colapinto salió a la pista probando distintos alerones.
Colapinto, al box de Alpine
El argentino no se mostró cómodo con la configuración del auto, seguramente a raíz del cambio de alerón delantero. Los mecánicos lo meten en el garaje y trabajan para una nueva salida.
¿Qué pasa con Red Bull?
Red Bull creyó haber solucionado el problema del sistema anti-stall de Max Verstappen y lo envió nuevamente a la pista. Sin embargo, el neerlandés volvió a detenerse, esta vez en el pit lane y los mecánicos volvieron a empujarlo hacia el garaje. En cuanto a Isack Hadjar, todo indica que el inconveniente sería una presunta pérdida en el sistema hidráulico.
Colapinto sube al top 5
1m10s450 es el registro del argentino, para quedar a un segundo y medio de la punta, que ahora es de Russell (1m08s898). Luego, pasa por el box de Alpine para cambiarle el ala delantera, seguramente para obtener la telemetría de ambas piezas comparadas con el auto de Gasly.
Verstappen, en problemas: se quedó parado a la salida del box
El neerlandés no pudo meterse en la pista, al parecer por un problema eléctrico. Luego, el piloto informa: "Cada vez que suelto el embrague, me salta el anti-stall". Los mecánicos se acercan para moverlo nuevamente al garaje.
"Every time I release the clutch I get anti-stall"— Formula 1 (@F1) June 26, 2026
Max Verstappen has stopped in the pit lane and is subsequently pushed back to the garage#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/e7ZZq9q4l8
Mercedes domina en el inicio de la FP1
Kimi Antonelli tiene ahora el mejor tiempo de la sesión: 1m09s119. Le sacó una diferencia abismal a su compañero George Russell, quien supo ser P1 con un registro de 1m10s407. Colapinto está sexto (1m11s126).
Un buen tiempo para Colapinto
1m11s721 es el registro del argentino es su primer giro cronometrado en el rápido circuito austríaco. Fue más de tres décimas más rápido que Gasly.
Para tener en cuenta
Son 60 minutos de práctica. Franco Colapinto es uno de los primeros en salir. Tanto él como Pierre Gasly pusieron el nuevo alerón delantero en sus autos.
A minutos del arranque
Se nos viene la FP1 en el Red Bull Ring, el arranque de la actividad en el GP de Austria.
Horarios y Tv para ver a Colapinto
Viernes 26 de junio
Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)
Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)
Sábado 27 de junio
Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)
Domingo 28 de junio
Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Austria, una parada difícil para Alpine
Franco Colapinto confirmó que Alpine llevó a Austria el nuevo alerón delantero que no había estado a tiempo para España: "No estuvimos trayendo actualizaciones últimamente, nos quedamos un paso atrás. Acá trajimos el alerón, ojalá nos ayude. Esperamos que sea positivo y nos pueda ayudar en la limitación que tenemos".
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto vuelve a salir a pista este viernes en el Gran Premio de Austria, una nueva parada del calendario de la Fórmula 1 que puede marcar el rumbo de Alpine en una temporada que busca consolidarse en la zona de puntos. El argentino inicia la actividad con las dos primeras prácticas libres en el circuito de Spielberg, donde la escudería estrenará mejoras en el monoplaza y deberá afrontar un fin de semana condicionado por las altas temperaturas, al punto que la FIA activó el protocolo de emergencia por calor para la carrera del domingo.