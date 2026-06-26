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F1 de Austria, en vivo: Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre y finalizó en el octavo lugar

F1 de Austria, en vivo: Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre y finalizó en el octavo lugar

El piloto argentino afrontará, a las 12 (horario Argentina), su segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Austria.

Hace 1 Min
11:14 hs

La Práctica libre 2, a las 12 (horario Argentina)

En el mediodía argentino comenzará la FP2 del GP de Austria, en la que saldrán a la pista los seis titulares que cedieron sus autos a rookies en la primera sesión: Leclerc, Lawson, Ocon, Stroll, Sainz y Bortoleto.

09:39 hs

Así se cierra la Práctica 1 en Austria

1 Andrea Kimi Antonelli – 1:07.796

2 George Russell – 1:07.836 (+0.040)

3 Oscar Piastri – 1:07.913 (+0.117)

8 Franco Colapinto – 1:08.962 (+1.166)

09:33 hs

Final de la FP1

Antonelli dominó por delante de Russell la primera práctica libre del GP de Austria. Colapinto quedó octavo, mientras que Gasly en el otro Alpine fue 14°.

09:27 hs

Últimos minutos de la FP1 del GP de Austria

09:26 hs

Ritmo de carrera para Colapinto: 1m12s7

Se confirma que Alpine prueba con tanques llenos en el auto del argentino.

09:25 hs

Colapinto, octavo

Lando Norris logra girar y se coloca séptimo, desplazando al octavo lugar a Franco Colapinto

09:21 hs

Norris sale del box de McLaren y Piastri se pone a 117 milésimas de Mercedes

El australiano sorprende al acercarse por primera vez al ritmo de Antonelli y Russell. El campeón del mundo queda 11° tras su primera vuelta rápida. Colapinto (7°) sigue en el box de Alpine antes de la última salida.

09:17 hs

No solo Colapinto; Gasly no se queda atrás

09:15 hs

Colapinto, cuarto

Colapinto salió a rodar en la FP1 en Spielberg y marcó un tiempo de 1:08.962 para subirse al 4° lugar en la tabla.

09:14 hs

"¿En qué necesito mejorar?", dice Colapinto

El argentino no se conforma y le pregunta a Stuart Barlow dónde debería apretar más. Según la traducción de Lucho Yoma, el ingeniero le responde: "Nuestra principal pérdida en comparación con nuestros competidores es la curva cuatro en este momento".

09:12 hs

Gasly se va a la grava y arruina la vuelta con la goma roja

Fue a la salida de la curva 4, en bajada. El francés acababa de dejar el box, lugar por el que justo pasó Colapinto para un breve ajuste antes de volver a intentar otra vuelta rápida. Está quinto, luego de que Lindblad desplazara a Verstappen del cuarto lugar. Antonelli y Russell están separados por 40 milésimas.

09:09 hs

Gran vuelta de Colapinto: P4

1m08s962 es el tiempo del argentino con el compuesto nuevo y ese alerón delantero que funciona en Austria. Alpine manda a Gasly con la goma roja.

09:00 hs

Siguen las buenas noticias para Alpine

08:55 hs

En pista nuevamente

Franco Colapinto salió a la pista probando distintos alerones.

08:54 hs

Colapinto, al box de Alpine

El argentino no se mostró cómodo con la configuración del auto, seguramente a raíz del cambio de alerón delantero. Los mecánicos lo meten en el garaje y trabajan para una nueva salida.

08:53 hs

¿Qué pasa con Red Bull?

Red Bull creyó haber solucionado el problema del sistema anti-stall de Max Verstappen y lo envió nuevamente a la pista. Sin embargo, el neerlandés volvió a detenerse, esta vez en el pit lane y los mecánicos volvieron a empujarlo hacia el garaje. En cuanto a Isack Hadjar, todo indica que el inconveniente sería una presunta pérdida en el sistema hidráulico.

08:49 hs

Colapinto sube al top 5

1m10s450 es el registro del argentino, para quedar a un segundo y medio de la punta, que ahora es de Russell (1m08s898). Luego, pasa por el box de Alpine para cambiarle el ala delantera, seguramente para obtener la telemetría de ambas piezas comparadas con el auto de Gasly.

08:47 hs

Verstappen, en problemas: se quedó parado a la salida del box

El neerlandés no pudo meterse en la pista, al parecer por un problema eléctrico. Luego, el piloto informa: "Cada vez que suelto el embrague, me salta el anti-stall". Los mecánicos se acercan para moverlo nuevamente al garaje.

08:46 hs

Mercedes domina en el inicio de la FP1

Kimi Antonelli tiene ahora el mejor tiempo de la sesión: 1m09s119. Le sacó una diferencia abismal a su compañero George Russell, quien supo ser P1 con un registro de 1m10s407. Colapinto está sexto (1m11s126).

08:38 hs

Un buen tiempo para Colapinto

1m11s721 es el registro del argentino es su primer giro cronometrado en el rápido circuito austríaco. Fue más de tres décimas más rápido que Gasly.

08:37 hs

Para tener en cuenta

Son 60 minutos de práctica. Franco Colapinto es uno de los primeros en salir. Tanto él como Pierre Gasly pusieron el nuevo alerón delantero en sus autos.

08:29 hs

A minutos del arranque

Se nos viene la FP1 en el Red Bull Ring, el arranque de la actividad en el GP de Austria.

08:05 hs

Horarios y Tv para ver a Colapinto

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

08:01 hs

Austria, una parada difícil para Alpine

Franco Colapinto confirmó que Alpine llevó a Austria el nuevo alerón delantero que no había estado a tiempo para España: "No estuvimos trayendo actualizaciones últimamente, nos quedamos un paso atrás. Acá trajimos el alerón, ojalá nos ayude. Esperamos que sea positivo y nos pueda ayudar en la limitación que tenemos".

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este viernes en el Gran Premio de Austria, una nueva parada del calendario de la Fórmula 1 que puede marcar el rumbo de Alpine en una temporada que busca consolidarse en la zona de puntos. El argentino inicia la actividad con las dos primeras prácticas libres en el circuito de Spielberg, donde la escudería estrenará mejoras en el monoplaza y deberá afrontar un fin de semana condicionado por las altas temperaturas, al punto que la FIA activó el protocolo de emergencia por calor para la carrera del domingo.

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