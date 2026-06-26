F1 de Austria, en vivo: Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre y finalizó en el octavo lugar

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este viernes en el Gran Premio de Austria, una nueva parada del calendario de la Fórmula 1 que puede marcar el rumbo de Alpine en una temporada que busca consolidarse en la zona de puntos. El argentino inicia la actividad con las dos primeras prácticas libres en el circuito de Spielberg, donde la escudería estrenará mejoras en el monoplaza y deberá afrontar un fin de semana condicionado por las altas temperaturas, al punto que la FIA activó el protocolo de emergencia por calor para la carrera del domingo.