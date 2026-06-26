F1 de Austria, en vivo: Franco Colapinto realizó una buena primera práctica libre y finalizó en el octavo lugar

La Práctica libre 2, a las 12 (horario Argentina)
En el mediodía argentino comenzará la FP2 del GP de Austria, en la que saldrán a la pista los seis titulares que cedieron sus autos a rookies en la primera sesión: Leclerc, Lawson, Ocon, Stroll, Sainz y Bortoleto.
Así se cierra la Práctica 1 en Austria
1 Andrea Kimi Antonelli – 1:07.796
2 George Russell – 1:07.836 (+0.040)
3 Oscar Piastri – 1:07.913 (+0.117)
8 Franco Colapinto – 1:08.962 (+1.166)
A 1-2 for Mercedes in the opening hour!— Formula 1 (@F1) June 26, 2026
Kimi Antonelli sets the fastest time in FP1 ahead of George Russell and Oscar Piastri#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/1KUp2ZVCDg
Final de la FP1
Antonelli dominó por delante de Russell la primera práctica libre del GP de Austria. Colapinto quedó octavo, mientras que Gasly en el otro Alpine fue 14°.
Últimos minutos de la FP1 del GP de Austria
Ritmo de carrera para Colapinto: 1m12s7
Se confirma que Alpine prueba con tanques llenos en el auto del argentino.
Colapinto, octavo
Lando Norris logra girar y se coloca séptimo, desplazando al octavo lugar a Franco Colapinto
Norris sale del box de McLaren y Piastri se pone a 117 milésimas de Mercedes
El australiano sorprende al acercarse por primera vez al ritmo de Antonelli y Russell. El campeón del mundo queda 11° tras su primera vuelta rápida. Colapinto (7°) sigue en el box de Alpine antes de la última salida.
An earlier hydraulic issue for Norris curtailed his running for the majority of FP1...— Formula 1 (@F1) June 26, 2026
But he's now on track for the final stage of the session#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/5Vwg2JDghK
No solo Colapinto; Gasly no se queda atrás
Understeer becomes oversteer for Pierre Gasly at Turn 4!— Formula 1 (@F1) June 26, 2026
The drivers are now pushing the limits on the soft tyres at this stage of FP1#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/MGZ9jIIrP5
Colapinto, cuarto
Colapinto salió a rodar en la FP1 en Spielberg y marcó un tiempo de 1:08.962 para subirse al 4° lugar en la tabla.
¡BUENA VUELTA DE FRANCO! Colapinto salió a rodar en la FP1 en Spielberg y marcó un tiempo de 1:08.962 para subirse al 4° lugar en la tabla.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026
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"¿En qué necesito mejorar?", dice Colapinto
El argentino no se conforma y le pregunta a Stuart Barlow dónde debería apretar más. Según la traducción de Lucho Yoma, el ingeniero le responde: "Nuestra principal pérdida en comparación con nuestros competidores es la curva cuatro en este momento".
Franco: Where do i need to improve?— Lucho Yoma (@LucianoYoma) June 26, 2026
Stuart: Currently you're P5 at the moment, mate, for reference. Hulkenberg is pushing one and a half back. I'll come back to you in two seconds, buddy.
Our main loss compared to our competitors is turn four at the moment.
Franco: Copy…
Gasly se va a la grava y arruina la vuelta con la goma roja
Fue a la salida de la curva 4, en bajada. El francés acababa de dejar el box, lugar por el que justo pasó Colapinto para un breve ajuste antes de volver a intentar otra vuelta rápida. Está quinto, luego de que Lindblad desplazara a Verstappen del cuarto lugar. Antonelli y Russell están separados por 40 milésimas.
Gran vuelta de Colapinto: P4
1m08s962 es el tiempo del argentino con el compuesto nuevo y ese alerón delantero que funciona en Austria. Alpine manda a Gasly con la goma roja.
Siguen las buenas noticias para Alpine
FP1 - 25/60MINS:— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 26, 2026
Good job Pierre, currently the fastest on the Hard tyre
Keep it up
En pista nuevamente
Franco Colapinto salió a la pista probando distintos alerones.
Colapinto, al box de Alpine
El argentino no se mostró cómodo con la configuración del auto, seguramente a raíz del cambio de alerón delantero. Los mecánicos lo meten en el garaje y trabajan para una nueva salida.
¿Qué pasa con Red Bull?
Red Bull creyó haber solucionado el problema del sistema anti-stall de Max Verstappen y lo envió nuevamente a la pista. Sin embargo, el neerlandés volvió a detenerse, esta vez en el pit lane y los mecánicos volvieron a empujarlo hacia el garaje. En cuanto a Isack Hadjar, todo indica que el inconveniente sería una presunta pérdida en el sistema hidráulico.
Colapinto sube al top 5
1m10s450 es el registro del argentino, para quedar a un segundo y medio de la punta, que ahora es de Russell (1m08s898). Luego, pasa por el box de Alpine para cambiarle el ala delantera, seguramente para obtener la telemetría de ambas piezas comparadas con el auto de Gasly.
Verstappen, en problemas: se quedó parado a la salida del box
El neerlandés no pudo meterse en la pista, al parecer por un problema eléctrico. Luego, el piloto informa: "Cada vez que suelto el embrague, me salta el anti-stall". Los mecánicos se acercan para moverlo nuevamente al garaje.
"Every time I release the clutch I get anti-stall"— Formula 1 (@F1) June 26, 2026
Max Verstappen has stopped in the pit lane and is subsequently pushed back to the garage#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/e7ZZq9q4l8
Mercedes domina en el inicio de la FP1
Kimi Antonelli tiene ahora el mejor tiempo de la sesión: 1m09s119. Le sacó una diferencia abismal a su compañero George Russell, quien supo ser P1 con un registro de 1m10s407. Colapinto está sexto (1m11s126).
Un buen tiempo para Colapinto
1m11s721 es el registro del argentino es su primer giro cronometrado en el rápido circuito austríaco. Fue más de tres décimas más rápido que Gasly.
Para tener en cuenta
Son 60 minutos de práctica. Franco Colapinto es uno de los primeros en salir. Tanto él como Pierre Gasly pusieron el nuevo alerón delantero en sus autos.
A minutos del arranque
Se nos viene la FP1 en el Red Bull Ring, el arranque de la actividad en el GP de Austria.
Horarios y Tv para ver a Colapinto
Viernes 26 de junio
Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)
Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)
Sábado 27 de junio
Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)
Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)
Domingo 28 de junio
Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV
Austria, una parada difícil para Alpine
Franco Colapinto confirmó que Alpine llevó a Austria el nuevo alerón delantero que no había estado a tiempo para España: "No estuvimos trayendo actualizaciones últimamente, nos quedamos un paso atrás. Acá trajimos el alerón, ojalá nos ayude. Esperamos que sea positivo y nos pueda ayudar en la limitación que tenemos".
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto vuelve a salir a pista este viernes en el Gran Premio de Austria, una nueva parada del calendario de la Fórmula 1 que puede marcar el rumbo de Alpine en una temporada que busca consolidarse en la zona de puntos. El argentino inicia la actividad con las dos primeras prácticas libres en el circuito de Spielberg, donde la escudería estrenará mejoras en el monoplaza y deberá afrontar un fin de semana condicionado por las altas temperaturas, al punto que la FIA activó el protocolo de emergencia por calor para la carrera del domingo.