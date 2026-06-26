Deportes

F1 de Austria: Antonelli dominó la FP2 y Colapinto cerró una jornada irregular en 16°

El A526 de Colapinto con el nuevo alerón delantero. Foto AP Photo/Denes Erdos
El A526 de Colapinto con el nuevo alerón delantero. Foto AP Photo/Denes Erdos

Luego de terminar octavo en los primeros entrenamientos y superar a su compañero, el argentino de Alpine no pudo replicar su actuación en el cierre de la jornada.

Hace 2 Min
13:06 hs

Terminó la segunda práctica libre del GP de Austria

Al igual que en la FP1, Andrea Kimi Antonelli finalizó en la cima con un tiempo de 1:07.014. El italiano de Mercedes le sacó 0.237 a Oscar Piastri en el segundo lugar. Lando Norris de McLaren completó el top. Franco Colapinto tuvo una tanda irregular en la que terminó en el 16° lugar, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, culmunó 11°.

12:58 hs

Antonelli, con el mejor tiempo

Los equipos prueban el ritmo de carrera. El italiano está en 1m11s1, muy similar a su compañero Russell. Colapinto, en tanto, hizo la última vuelta en 1m12s5.

12:58 hs

La sesión va a cerrar con los equipos probando tandas largas

12:50 hs

Colapinto regresa a la pista para el cierre de la FP2

El argentino lleva pintura flow-vis en el ala delantera para obtener data del rendimiento de cara a la última práctica de mañana, antes de la clasificación, un aspecto en el que el equipo necesita mejorar.

12:47 hs

Colapinto vuelve al box de Alpine

El argentino regresa al box y los mecánicos trabajan en el ala delantera nueva. La diferencia con Gasly es de 455 milésimas porque en su segundo intento el de Pilar hizo un tiempo de 1m08s831.

12:46 hs

Vamos, Franco

Franco Colapinto mejoró levemente su marca: subió al 15° puesto con un tiempo de 1:08.831.

12:43 hs

Otra mejora de tiempo de Antonelli

El italiano vuela en el Red Bull Ring y marcó un registro de 1:07.014. Su compañero de Mercedes, George Russell, está a 0.725 segundos. Colapinto continúa 16°.

12:41 hs

Los tiempos

12:39 hs

No tan buenas noticas para Colapinto

Franco Colapinto (16°) frenó el cronómetro en 1:08.862 y no pudo completar una vuelta limpia con su Alpine. El argentino peleó para controlarlo en varios sectores y quedó a 0.486 segundos de la marca de Pierre Gasly.

12:37 hs

En pista

¡Colapinto a la pista! El argentino salió con gomas blandas.

12:35 hs

Piastri se pone primero y Gasly también sube

Con la goma blanda, el australiano desplaza por cuatro décimas a Antonelli: 1m07s251. El francés, en tanto, queda séptimo con el Alpine, mientras que Colapinto sigue en el box después de esa salida de pista.

12:34 hs

Hubo fuego en el piso del auto de Bottas

12:33 hs

30 minutos finales

A falta de media hora para el cierre, los pilotos comienzan a salir con neumáticos blandos para realizar pruebas de clasificación.

12:31 hs

¡Cuidado, Franco!

Colapinto, con algunas complicaciones en la segunda práctica libre en Austria.

12:30 hs

Malas noticias para Cadillac

Valtteri Bottas tuvo un problema en el piso del monoplaza y no podrá continuar. El finlandés logró llegar a los boxes con lo justo.

12:28 hs

Antonelli aprovecha para ser P1 con pocos autos en pista

El italiano se pone primero por 343 milésimas, con un tiempo de 1m07s657, en el que ya es el mejor tiempo del día en el GP de Austria.

12:25 hs

Despiste de Lando Norris

El británico de McLaren se pasó de largo en la curva tres y realizó un trompo. Regresó a la pista sin problemas. El último campeón continúa primero con su regristro de 1:08.000.

12:23 hs

Colapinto, en boxes

Franco Colapinto ingresó a boxes. Luego de mejorar levemente su marca a 1:10.538, el argentino frenó en el box de Alpine. Pierre Gasly, con neumáticos medios, se ubica 10° con un registro de 1:09.569.

12:20 hs

Todavía hay más de 40 minutos para probar

12:17 hs

Ajuste en el alerón

Colapinto (13°) realizó un leve ajuste en su alerón delantero y sigue con la goma dura. Max Verstappen pidió que cambien la butaca de su monoplaza.

12:17 hs

Colapinto está 13°

Se mantiene el VSC en Austria. Ya pasaron casi 20 minutos de FP2. Colapinto está 13°.

12:13 hs

Sacan el Cadillac de Checo Pérez

Los comisarios retiran el auto de la pista. En breve, se reanudará la actividad de la FP2. Quedan 47 minutos.

12:12 hs

Un calor de locos

32 °C en el ambiente en Austria. La temperatura de la pista es de 49 °C, lo que hará que los neumáticos se desgasten rápidamente .

12:10 hs

Bandera roja

El monoplaza de Sergio Checo Pérez se quedó en la curva seis. El mexicano ya provocó una bandera roja en el cierre de la FP1 por una falla técnica.

12:09 hs

No pierden tiempo

Lando Norris lidera con una marca de 1:08.000 con McLaren y Max Verstappen se mostró muy enojado por la radio al sentirse incómodo dentro de su Red Bull. Franco Colapinto registró un primer tiempo veloz de 1:10.898.

12:07 hs

Neumáticos nuevos

Franco Colapinto salió a la pista con neumáticos duros. Es la primera vez que los utiliza en el fin de semana. Pierre Gasly gira con medios.

12:05 hs

Colapinto quiere más

El piloto argentino no pierde tiempo y es uno de los primeros en meterse en el trazado austríaco.

12:03 hs

Bandera verde: arrancó la FP2

Son 60 minutos para que los equipos prueben de cara a la clasificación de este sábado en el GP de Austria, octava prueba de la temporada.

11:58 hs

Se viene la segunda práctica libre

Desde las 12 de Argentina, la Fórmula 1 comenzará la FP2 del GP de Austria. En la primera, Kimi Antonelli dominó, pero George Russell estuvo a solo 40 milésimas con el otro Mercedes. Colapinto fue octavo y le ganó la batalla interna a Pierre Gasly en Alpine.

11:14 hs

La Práctica libre 2, a las 12 (horario Argentina)

En el mediodía argentino comenzará la FP2 del GP de Austria, en la que saldrán a la pista los seis titulares que cedieron sus autos a rookies en la primera sesión: Leclerc, Lawson, Ocon, Stroll, Sainz y Bortoleto.

09:39 hs

Así se cierra la Práctica 1 en Austria

1 Andrea Kimi Antonelli – 1:07.796

2 George Russell – 1:07.836 (+0.040)

3 Oscar Piastri – 1:07.913 (+0.117)

8 Franco Colapinto – 1:08.962 (+1.166)

09:33 hs

Final de la FP1

Antonelli dominó por delante de Russell la primera práctica libre del GP de Austria. Colapinto quedó octavo, mientras que Gasly en el otro Alpine fue 14°.

09:27 hs

Últimos minutos de la FP1 del GP de Austria

09:26 hs

Ritmo de carrera para Colapinto: 1m12s7

Se confirma que Alpine prueba con tanques llenos en el auto del argentino.

09:25 hs

Colapinto, octavo

Lando Norris logra girar y se coloca séptimo, desplazando al octavo lugar a Franco Colapinto

09:21 hs

Norris sale del box de McLaren y Piastri se pone a 117 milésimas de Mercedes

El australiano sorprende al acercarse por primera vez al ritmo de Antonelli y Russell. El campeón del mundo queda 11° tras su primera vuelta rápida. Colapinto (7°) sigue en el box de Alpine antes de la última salida.

09:17 hs

No solo Colapinto; Gasly no se queda atrás

09:15 hs

Colapinto, cuarto

Colapinto salió a rodar en la FP1 en Spielberg y marcó un tiempo de 1:08.962 para subirse al 4° lugar en la tabla.

09:14 hs

"¿En qué necesito mejorar?", dice Colapinto

El argentino no se conforma y le pregunta a Stuart Barlow dónde debería apretar más. Según la traducción de Lucho Yoma, el ingeniero le responde: "Nuestra principal pérdida en comparación con nuestros competidores es la curva cuatro en este momento".

09:12 hs

Gasly se va a la grava y arruina la vuelta con la goma roja

Fue a la salida de la curva 4, en bajada. El francés acababa de dejar el box, lugar por el que justo pasó Colapinto para un breve ajuste antes de volver a intentar otra vuelta rápida. Está quinto, luego de que Lindblad desplazara a Verstappen del cuarto lugar. Antonelli y Russell están separados por 40 milésimas.

09:09 hs

Gran vuelta de Colapinto: P4

1m08s962 es el tiempo del argentino con el compuesto nuevo y ese alerón delantero que funciona en Austria. Alpine manda a Gasly con la goma roja.

09:00 hs

Siguen las buenas noticias para Alpine

08:55 hs

En pista nuevamente

Franco Colapinto salió a la pista probando distintos alerones.

08:54 hs

Colapinto, al box de Alpine

El argentino no se mostró cómodo con la configuración del auto, seguramente a raíz del cambio de alerón delantero. Los mecánicos lo meten en el garaje y trabajan para una nueva salida.

08:53 hs

¿Qué pasa con Red Bull?

Red Bull creyó haber solucionado el problema del sistema anti-stall de Max Verstappen y lo envió nuevamente a la pista. Sin embargo, el neerlandés volvió a detenerse, esta vez en el pit lane y los mecánicos volvieron a empujarlo hacia el garaje. En cuanto a Isack Hadjar, todo indica que el inconveniente sería una presunta pérdida en el sistema hidráulico.

08:49 hs

Colapinto sube al top 5

1m10s450 es el registro del argentino, para quedar a un segundo y medio de la punta, que ahora es de Russell (1m08s898). Luego, pasa por el box de Alpine para cambiarle el ala delantera, seguramente para obtener la telemetría de ambas piezas comparadas con el auto de Gasly.

08:47 hs

Verstappen, en problemas: se quedó parado a la salida del box

El neerlandés no pudo meterse en la pista, al parecer por un problema eléctrico. Luego, el piloto informa: "Cada vez que suelto el embrague, me salta el anti-stall". Los mecánicos se acercan para moverlo nuevamente al garaje.

08:46 hs

Mercedes domina en el inicio de la FP1

Kimi Antonelli tiene ahora el mejor tiempo de la sesión: 1m09s119. Le sacó una diferencia abismal a su compañero George Russell, quien supo ser P1 con un registro de 1m10s407. Colapinto está sexto (1m11s126).

08:38 hs

Un buen tiempo para Colapinto

1m11s721 es el registro del argentino es su primer giro cronometrado en el rápido circuito austríaco. Fue más de tres décimas más rápido que Gasly.

08:37 hs

Para tener en cuenta

Son 60 minutos de práctica. Franco Colapinto es uno de los primeros en salir. Tanto él como Pierre Gasly pusieron el nuevo alerón delantero en sus autos.

08:29 hs

A minutos del arranque

Se nos viene la FP1 en el Red Bull Ring, el arranque de la actividad en el GP de Austria.

08:05 hs

Horarios y Tv para ver a Colapinto

Viernes 26 de junio

Práctica libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)

Práctica libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)

Sábado 27 de junio

Práctica libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 28 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

08:01 hs

Austria, una parada difícil para Alpine

Franco Colapinto confirmó que Alpine llevó a Austria el nuevo alerón delantero que no había estado a tiempo para España: "No estuvimos trayendo actualizaciones últimamente, nos quedamos un paso atrás. Acá trajimos el alerón, ojalá nos ayude. Esperamos que sea positivo y nos pueda ayudar en la limitación que tenemos".

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a salir a pista este viernes en el Gran Premio de Austria, una nueva parada del calendario de la Fórmula 1 que puede marcar el rumbo de Alpine en una temporada que busca consolidarse en la zona de puntos. El argentino inicia la actividad con las dos primeras prácticas libres en el circuito de Spielberg, donde la escudería estrenará mejoras en el monoplaza y deberá afrontar un fin de semana condicionado por las altas temperaturas, al punto que la FIA activó el protocolo de emergencia por calor para la carrera del domingo.

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