Cabo Verde busca otro batacazo en el Mundial ante Arabia Saudita: hora, TV y formaciones

Antes de los cruces eliminatorios, el grupo H todavía guarda una definición que también será seguida de cerca en Argentina. Mientras Uruguay y España disputan el liderazgo de la zona, Cabo Verde y Arabia Saudita afrontarán un partido que puede modificar el camino de la Selección en los 16avos de final del Mundial. Una victoria de cualquiera de los dos podría alterar las posiciones finales y, en consecuencia, el próximo rival del equipo de Lionel Scaloni.