Cabo Verde busca otro batacazo en el Mundial ante Arabia Saudita: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentan mañana a las 21:00 en Houston por el Grupo H del Mundial, un duelo clave para definir la clasificación a los 16avos de final.
- Cabo Verde llega tras empatar con España y Uruguay, mientras que Arabia Saudita necesita ganar obligatoriamente para sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo.
- El resultado definirá las posiciones del Grupo H y podría modificar directamente el cuadro de cruces de la fase eliminatoria y el próximo rival de la Selección Argentina.
Antes de los cruces eliminatorios, el grupo H todavía guarda una definición que también será seguida de cerca en Argentina. Mientras Uruguay y España disputan el liderazgo de la zona, Cabo Verde y Arabia Saudita afrontarán un partido que puede modificar el camino de la Selección en los 16avos de final del Mundial. Una victoria de cualquiera de los dos podría alterar las posiciones finales y, en consecuencia, el próximo rival del equipo de Lionel Scaloni.
Cabo Verde llega con el ánimo en alza después de convertirse en una de las revelaciones del torneo. En su primera participación mundialista, sorprendió con un empate sin goles frente a España y luego volvió a sumar al igualar 2 a 2 con Uruguay. Esos resultados lo dejaron con dos puntos y con la posibilidad concreta de clasificarse si consigue su primera victoria.
Los africanos han demostrado orden defensivo, intensidad para recuperar la pelota y una notable capacidad para competir frente a rivales de mayor jerarquía. Si derrotan a Arabia Saudita, podrían incluso avanzar como segundos de grupo si Uruguay no vence a España.
El seleccionado asiático, en cambio, llega con menos margen. Tras igualar con Uruguay en el debut y sufrir una dura goleada frente a España, solo le sirve ganar para mantener viva la ilusión. Con cuatro puntos, tendría grandes posibilidades de avanzar, ya sea como segundo o como uno de los mejores terceros del certamen.
Desde lo táctico, se espera un encuentro muy diferente al que protagonizarán españoles y uruguayos. Cabo Verde intentará imponer su intensidad física y aprovechar las transiciones rápidas, mientras que Arabia Saudita buscará asumir el protagonismo, obligado por la necesidad del resultado.
Aunque el foco principal estará puesto en el otro partido del grupo, el duelo de Houston también promete emociones. Los dos seleccionados saben que todavía dependen de sí mismos para seguir soñando y que, además, su resultado puede modificar el cuadro de la fase eliminatoria.
Probables formaciones
Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte y Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista
Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti y Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno y Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.
Árbitro: Francois Letexier (Francia)
Estadio: Houston. Por TV: DirecTV Sports.