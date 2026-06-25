Se define el rival de Argentina para los 16avos del Mundial: hora, TV y formaciones de Uruguay-España

Resumen para apurados
- Uruguay y España se enfrentan mañana a las 21:00 en Guadalajara para definir el segundo puesto del Grupo H, del cual saldrá el rival de Argentina en los 16avos del Mundial.
- España lidera el grupo y clasifica con un empate, mientras que el Uruguay de Marcelo Bielsa necesita ganar para asegurar su pase a octavos sin depender de otros resultados.
- El resultado definirá el rival de Argentina en los 16avos; un triunfo uruguayo modificará el cuadro de la fase eliminatoria y podría evitar un cruce temprano con España.
No todos los partidos de la última fecha definen únicamente el futuro de quienes los disputan. Uruguay y España también jugarán pensando en Argentina, ya que del segundo puesto del grupo H saldrá el rival de la “Albiceleste” para los 16avos de final del Mundial. Esa condición le agrega un atractivo especial a uno de los cruces más fuertes de la fase de grupos.
España llega como líder con cuatro puntos y depende de sí misma para terminar en la cima. Después de igualar con Cabo Verde y golear por 4 a 0 a Arabia Saudita, el equipo de Luis de la Fuente confirmó su crecimiento colectivo y volvió a mostrar el estilo de posesión, presión alta y eficacia ofensiva que lo convierte en uno de los candidatos al título. Un empate le alcanzará para conservar el primer lugar.
Uruguay, en cambio, afronta una verdadera final. Los dirigidos por Marcelo Bielsa igualaron sus dos primeros compromisos, frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, y necesitan ganar para asegurarse la clasificación sin depender de otros resultados. Un empate los obligará a mirar de reojo lo que ocurra en el otro partido del grupo, mientras que una derrota podría dejarlos eliminados.
Más allá de la necesidad de sumar, la “Celeste” buscará sostener la intensidad que caracteriza a los equipos de Bielsa. Federico Valverde lidera el medio campo, mientras que Darwin Núñez aparece como la principal referencia ofensiva para romper una defensa española que apenas recibió un gol en el torneo.
Desde la perspectiva de la selección argentina, el desenlace del grupo H será seguido con especial atención. Si España mantiene el liderazgo, la “Albiceleste” enfrentará al escolta de la zona. Si los uruguayos consiguen el triunfo, modificarán por completo el cuadro de la fase eliminatoria y podrían evitar un cruce inmediato con los europeos.
Con dos campeones del mundo frente a frente y el futuro de Argentina también en juego, el partido promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la tercera fecha.
Probables formaciones
Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.
España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte y Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri y Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.
Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).
Estadio: Guadalajara. Por TV: TyC Sports, Telefé, Paramount+, Disney+ y DirecTV Sports.