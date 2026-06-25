Se define el rival de Argentina para los 16avos del Mundial: hora, TV y formaciones de Uruguay-España

No todos los partidos de la última fecha definen únicamente el futuro de quienes los disputan. Uruguay y España también jugarán pensando en Argentina, ya que del segundo puesto del grupo H saldrá el rival de la “Albiceleste” para los 16avos de final del Mundial. Esa condición le agrega un atractivo especial a uno de los cruces más fuertes de la fase de grupos.