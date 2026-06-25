Senegal vs Irak por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo por la última esperanza

Resumen para apurados
- Senegal e Irak se enfrentarán mañana a las 16:00 en Toronto por la última fecha del grupo I del Mundial, con la obligación de ganar para aspirar a clasificar a octavos.
- Ambos llegan tras perder ante Francia y Noruega. Senegal no contará con el lesionado arquero Mendy, mientras que Irak arrastra una desfavorable diferencia de gol de -6.
- El resultado definirá el futuro de ambos en el torneo, donde solo una victoria por amplio margen mantendrá vivas sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros.
Cuando la calculadora entra en escena, los partidos cambian por completo. Senegal e Irak llegan a la última fecha del grupo I del Mundial con una sola certeza: necesitan ganar para conservar alguna posibilidad de clasificación como uno de los mejores terceros. Todo lo demás dependerá de los resultados ajenos y, sobre todo, de una diferencia de gol que puede resultar decisiva para definir el futuro de ambos.
Los africanos parten con una leve ventaja. Aunque perdieron por 3 a 1 frente a Francia y por 3 a 2 contra Noruega, dejaron mejores sensaciones que su rival y mantienen una diferencia de gol menos desfavorable. Sin embargo, el margen de error es prácticamente nulo: además de conseguir los tres puntos, deberán hacerlo por una buena diferencia para aumentar sus posibilidades de avanzar.
El equipo dirigido por Pape Bouna Thiaw llega condicionado por la baja del arquero Édouard Mendy, quien sufrió una lesión en la rodilla y quedó descartado para este compromiso. Su lugar será ocupado por Mory Diaw, mientras que el peso ofensivo volverá a recaer sobre Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, tres futbolistas capaces de desequilibrar con velocidad y calidad individual.
Irak, por su parte, regresó a una Copa del Mundo después de cuatro décadas, pero sintió la diferencia de nivel frente a dos candidatos como Noruega y Francia. Las derrotas por 4 a 1 y por 3 a 0 lo dejaron con una diferencia de gol de -6, por lo que necesitará una goleada y una serie de resultados favorables para mantener viva la ilusión.
El entrenador Graham Arnold espera recuperar al delantero Aymen Hussein, quien terminó con molestias físicas el encuentro anterior. Si finalmente no llega en condiciones, Ali Al-Hamadi volvería a ocupar el centro del ataque.
Desde lo futbolístico, se espera un partido abierto y de ida y vuelta. Senegal buscará asumir el protagonismo desde el inicio, mientras que Irak intentará aprovechar los espacios para responder de contraataque. Los dos saben que solo una victoria les permitirá seguir soñando con un lugar en la fase eliminatoria.
Probables formaciones
Senegal: Mory Diaw; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly y Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara y Pape Gueye; Ismaila Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson. DT: Pape Bouna Thiaw.
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim y Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari y Zaid Ismael; Ahmed Qasem y Aymen Hussein o Ali Al-Hamadi. DT: Graham Arnold.
Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).
Estadio: Toronto. Por TV: DirecTV Sports.