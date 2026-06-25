Senegal vs Irak por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo por la última esperanza

Cuando la calculadora entra en escena, los partidos cambian por completo. Senegal e Irak llegan a la última fecha del grupo I del Mundial con una sola certeza: necesitan ganar para conservar alguna posibilidad de clasificación como uno de los mejores terceros. Todo lo demás dependerá de los resultados ajenos y, sobre todo, de una diferencia de gol que puede resultar decisiva para definir el futuro de ambos.