Copa del Mundo

Francia vs Noruega por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo entre Mbappé y Haaland

Mañana, desde las 16, ambos seleccionados se jugarán el primer puesto del Grupo I en un atractivo duelo europeo.

ENFOQUE. Kylian Mbappé ajusta detalles antes del decisivo duelo contra Noruega.
ENFOQUE. Kylian Mbappé ajusta detalles antes del decisivo duelo contra Noruega.
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Francia y Noruega definirán mañana a las 16 en Boston el liderazgo del Grupo I del Mundial, con el atractivo cruce entre las figuras Kylian Mbappé y Erling Haaland.
  • Ambos ya clasificados buscan la cima. Francia, con DT interino por luto de Deschamps, lidera por diferencia de gol, mientras que Noruega llega tras vencer a Senegal con Haaland.
  • El ganador se asegurará el primer puesto del Grupo I, obteniendo un cruce teóricamente más favorable de cara a las instancias decisivas de eliminación directa en el Mundial.
Resumen generado con IA

La última fecha de la fase de grupos suele ofrecer partidos cargados de tensión por la clasificación. Sin embargo, Noruega y Francia llegan con el boleto asegurado y un desafío diferente: definir quién terminará como líder del grupo I en el Mundial. Aunque ambos ya cumplieron el primer objetivo, el primer puesto puede marcar un camino más favorable hacia las instancias decisivas.

El seleccionado francés parte con una mínima ventaja. Los dirigidos por Didier Deschamps lideran la zona gracias a una mejor diferencia de gol y les alcanzará con un empate para conservar la cima. Sin embargo, el equipo afrontará este compromiso en un contexto especial: el entrenador no estará en el banco debido al fallecimiento de su madre. En su lugar dirigirá el histórico asistente Guy Stéphan, mientras la Federación Francesa expresó su respaldo al técnico en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Dentro de la cancha, Francia ha demostrado por qué vuelve a ser uno de los principales candidatos al título. El talento de Kylian Mbappé encuentra un complemento ideal en Michael Olise y Ousmane Dembélé, mientras que Mike Maignan aporta seguridad bajo los tres palos. La combinación de jerarquía, experiencia y variantes ofensivas convierte a los franceses en uno de los equipos más completos del torneo.

¿Cómo llega la Noruega de Haaland?

Noruega, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. Con Erling Haaland como gran figura y Martin Odegaard como conductor, selló la clasificación tras vencer a Senegal y llega con confianza para disputar el liderazgo. Sin embargo, el propio Haaland sorprendió al asegurar que “probablemente Francia nos gane y también gane el torneo”, una declaración que recorrió el mundo y reflejó el respeto que existe por el subcampeón mundial.

Desde lo futbolístico, el partido promete ser uno de los más atractivos de la tercera fecha. Francia intentará imponer la posesión y el peso de sus individualidades, mientras que Noruega buscará aprovechar la potencia de Haaland y la creatividad de Odegaard para golpear de contraataque.

Probables formaciones y TV

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem y David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes y Alexander Sorloth; Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Guy Stéphan.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Boston. 

Por TV: TyC Sports, Telefé, Paramount+, Disney+ y DirecTV Sports.

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