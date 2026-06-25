Francia vs Noruega por el Mundial: hora, TV y formaciones del duelo entre Mbappé y Haaland

El seleccionado francés parte con una mínima ventaja. Los dirigidos por Didier Deschamps lideran la zona gracias a una mejor diferencia de gol y les alcanzará con un empate para conservar la cima. Sin embargo, el equipo afrontará este compromiso en un contexto especial: el entrenador no estará en el banco debido al fallecimiento de su madre. En su lugar dirigirá el histórico asistente Guy Stéphan, mientras la Federación Francesa expresó su respaldo al técnico en uno de los momentos más difíciles de su vida.