Así se definen los mejores terceros que avanzan a los 16avos de final del Mundial

Una segunda oportunidad para seguir soñando

La diferencia respecto a aquellas ediciones es considerable. Ahora serán ocho los terceros que seguirán en competencia, lo que aumenta las posibilidades de clasificación y modifica la estrategia de muchas selecciones. El nuevo formato también busca mantener el suspenso hasta la última fecha y ofrecer una segunda oportunidad a los equipos que, sin dominar su grupo, logren sostener un buen rendimiento. La FIFA apuesta a que este sistema haga el torneo más competitivo y mantenga con vida a más selecciones durante la fase inicial.