Así se definen los mejores terceros que avanzan a los 16avos de final del Mundial

Resumen para apurados
- Por la expansión a 48 selecciones, la FIFA definió que en el Mundial 2026 ocho equipos clasificarán a los 16avos de final tras finalizar en la tercera posición de sus grupos.
- Los clasificados se definirán por puntos, diferencia de gol, goles a favor, Fair Play y ranking FIFA. El sistema ya se utilizó con éxito entre los Mundiales de 1986 y 1994.
- El nuevo diseño de competencia busca mantener el suspenso hasta la última fecha, aumentar la competitividad del torneo y brindar segundas oportunidades a los países.
El Mundial 2026 marcó un cambio histórico con la ampliación de 32 a 48 selecciones. La nueva estructura no solo incrementó la cantidad de participantes, sino que también modificó el sistema de clasificación a la fase eliminatoria. Por primera vez, ocho equipos que finalicen terceros en sus grupos accederán a los 16avos de final.
Con 12 grupos de cuatro selecciones, los dos primeros de cada zona avanzarán de manera directa. Los 24 clasificados se completarán con los ocho mejores terceros, que serán ordenados en una tabla general elaborada exclusivamente entre los equipos que ocupen esa posición.
Cantidad de puntos, diferencia de gol y número de goles convertidos
El principal criterio será la cantidad de puntos obtenidos en la fase de grupos. Si dos o más selecciones terminan igualadas, la FIFA recurrirá a la diferencia de gol y, de persistir la igualdad, al número de goles convertidos. Si todavía no hubiera una definición, entrará en juego el criterio de Fair Play, que contempla las tarjetas amarillas y rojas recibidas por jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos. Como última instancia, se utilizará el ranking FIFA publicado antes del inicio del torneo.
Aunque el formato es novedoso para los Mundiales de 48 equipos, el sistema ya tuvo antecedentes. Entre México 1986 y Estados Unidos 1994, cuando participaban 24 selecciones, cuatro de los seis terceros avanzaban a los octavos de final. En Italia 1990, por ejemplo, la selección argentina dirigida por Carlos Bilardo terminó tercera en su grupo y, gracias a ese mecanismo, alcanzó la final del torneo.
Una segunda oportunidad para seguir soñando
La diferencia respecto a aquellas ediciones es considerable. Ahora serán ocho los terceros que seguirán en competencia, lo que aumenta las posibilidades de clasificación y modifica la estrategia de muchas selecciones. El nuevo formato también busca mantener el suspenso hasta la última fecha y ofrecer una segunda oportunidad a los equipos que, sin dominar su grupo, logren sostener un buen rendimiento. La FIFA apuesta a que este sistema haga el torneo más competitivo y mantenga con vida a más selecciones durante la fase inicial.