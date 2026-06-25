Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Un homenaje que reflejó la admiración del plantel

El resto de los futbolistas también aprovechó sus redes sociales para dedicarle mensajes al capitán. Gerónimo Rulli lo saludó con un “Feliz cumple, cabra, que seas eterno”, mientras que Enzo Fernández escribió: “Feliz cumpleaños, ídolo. Que seas siempre muy feliz, capitán”. También se sumaron Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y otros integrantes del plantel, que dejaron en claro el lugar que ocupa Messi dentro del grupo. En plena disputa del Mundial, el homenaje volvió a reflejar el liderazgo y el cariño que despierta el rosarino entre sus compañeros.