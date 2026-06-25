Messi mostró el regalo que le hizo la Selección por su cumpleaños y el mensaje emocionó a todos

Resumen para apurados
- La Selección Argentina homenajeó a Lionel Messi por su cumpleaños 39 con camisetas personalizadas durante la concentración del Mundial 2026 para reconocer su liderazgo.
- El plantel sorprendió al capitán a la medianoche con una torta y luego vistió prendas con fotos compartidas y un emotivo mensaje de agradecimiento que se volvió viral.
- Este gesto consolida la unión y el fuerte lazo emocional del grupo en plena competencia mundialista, factores clave para el rendimiento del equipo en el torneo.
Lionel Messi recibió cientos de saludos por su cumpleaños número 39, pero hubo uno que tuvo un significado especial. Sus compañeros de la selección argentina le prepararon una sorpresa íntima en la concentración del Mundial 2026 y lo homenajearon con una remera personalizada que llevaba una emotiva dedicatoria en la espalda.
La celebración comenzó apenas pasada la medianoche, cuando varios integrantes del plantel sorprendieron al capitán con una torta y alfajores. Más tarde, durante la jornada, todo el grupo posó con las camisetas especialmente diseñadas para la ocasión. Cada una incluía una fotografía distinta junto a Messi, reflejando momentos compartidos a lo largo del exitoso ciclo de la Albiceleste.
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El detalle que más llamó la atención fue el mensaje estampado en la parte posterior de la prenda. “A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles... Lo mejor no fue verlo, fue vivir con vos. ¡Feliz cumpleaños, capitán, te amamos! Que seas inmensamente feliz”, decía la inscripción, una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Uno de los primeros en mostrar el homenaje fue Nicolás Tagliafico, quien compartió imágenes de la remera que le tocó usar, ilustrada con una fotografía junto a Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022. “Qué lindo poder compartir este día tan especial todos juntos. Feliz cumple, te deseo lo mejor siempre”, escribió el lateral izquierdo.
Un homenaje que reflejó la admiración del plantel
El resto de los futbolistas también aprovechó sus redes sociales para dedicarle mensajes al capitán. Gerónimo Rulli lo saludó con un “Feliz cumple, cabra, que seas eterno”, mientras que Enzo Fernández escribió: “Feliz cumpleaños, ídolo. Que seas siempre muy feliz, capitán”. También se sumaron Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y otros integrantes del plantel, que dejaron en claro el lugar que ocupa Messi dentro del grupo. En plena disputa del Mundial, el homenaje volvió a reflejar el liderazgo y el cariño que despierta el rosarino entre sus compañeros.