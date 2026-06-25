“Me hiciste realmente famoso”: el particular saludo de una figura del fútbol a Messi por su cumpleaños

La relación entre ambos estuvo marcada durante años por la rivalidad deportiva. Klopp enfrentó varias veces a Messi cuando dirigía al Liverpool y protagonizó una de las series más recordadas de la historia de la Champions League. En la temporada 2018/19, el conjunto inglés revirtió el 3-0 sufrido en la ida ante Barcelona y avanzó a la final tras imponerse 4-0 en Anfield, antes de conquistar el título continental.