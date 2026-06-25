“Me hiciste realmente famoso”: el particular saludo de una figura del fútbol a Messi por su cumpleaños

Resumen para apurados
- El exentrenador Jürgen Klopp felicitó por video a Lionel Messi por su cumpleaños 39, recordando con humor su reciente abrazo en el Mundial 2026 en EE. UU.
- El saludo viral alude al abrazo tras el triunfo argentino ante Austria. Ambos mantuvieron una histórica rivalidad europea, destacando la semifinal de Champions League 2018/19.
- Este reconocimiento de Klopp expone la gran admiración y el respeto que genera la figura de Lionel Messi entre las máximas leyendas del deporte, superando viejas rivalidades.
Los saludos para Lionel Messi por su cumpleaños número 39 llegaron desde todos los rincones del mundo. Entre los mensajes más comentados apareció el de Jürgen Klopp, quien apeló al humor para felicitar al capitán de la Selección argentina y recordó el abrazo que ambos protagonizaron tras el triunfo albiceleste sobre Austria en el Mundial 2026.
El exentrenador del Liverpool grabó un video para Sky Sports y dejó una frase que rápidamente se volvió viral. “Ahora todo el mundo me conoce solamente porque me diste un abrazo, me hiciste realmente famoso. Disfruta tu día, feliz cumpleaños”, expresó entre risas el técnico alemán, en referencia al encuentro que compartieron días atrás al borde del campo de juego.
El abrazo entre Messi y Klopp fue una de las imágenes más destacadas de la clasificación argentina a los 16avos de final. Después del partido, el rosarino saludó a distintas figuras del fútbol presentes en el estadio de Dallas, entre ellas el entrenador alemán, Thomas Müller, José Pekerman y Maximiliano Rodríguez, en una escena que recorrió el mundo.
La relación entre ambos estuvo marcada durante años por la rivalidad deportiva. Klopp enfrentó varias veces a Messi cuando dirigía al Liverpool y protagonizó una de las series más recordadas de la historia de la Champions League. En la temporada 2018/19, el conjunto inglés revirtió el 3-0 sufrido en la ida ante Barcelona y avanzó a la final tras imponerse 4-0 en Anfield, antes de conquistar el título continental.
Un reconocimiento entre dos leyendas
Más allá de aquellas batallas en Europa, el entrenador alemán nunca ocultó su admiración por Messi. Ganador de una Champions League, un Mundial de Clubes, una Premier League y dos Bundesligas a lo largo de su carrera, Klopp aprovechó el cumpleaños del capitán argentino para dejar un mensaje cargado de afecto y humor. Una muestra más del respeto que despierta el rosarino entre las grandes personalidades del fútbol mundial.