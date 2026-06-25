Sorpresa en el Mundial: Sebastián Beccacece puso en duda su continuidad como DT de Ecuador

La Selección de Ecuador afrontará una verdadera final en la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. Después de la derrota ante Costa de Marfil y el empate frente a Curazao, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece quedó obligado a vencer a Alemania para mantener sus chances de avanzar a los 16avos de final. En la previa de ese compromiso, el entrenador argentino sorprendió con una declaración que puso en duda su continuidad.