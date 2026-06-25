Sorpresa en el Mundial: Sebastián Beccacece puso en duda su continuidad como DT de Ecuador

Resumen para apurados
- El DT Sebastián Beccacece condicionó su continuidad al frente de la selección de Ecuador a la clasificación a 16avos del Mundial 2026, antes del decisivo duelo ante Alemania.
- Ecuador llega obligado a ganar tras perder con Costa de Marfil y empatar con Curazao. El entrenador admitió, además, que no logró ganarse el afecto de los hinchas ecuatorianos.
- El partido contra Alemania definirá no solo el pase de Ecuador a la siguiente ronda, sino también el cierre definitivo del ciclo del técnico argentino al mando del equipo.
La Selección de Ecuador afrontará una verdadera final en la última fecha del Grupo E del Mundial 2026. Después de la derrota ante Costa de Marfil y el empate frente a Curazao, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece quedó obligado a vencer a Alemania para mantener sus chances de avanzar a los 16avos de final. En la previa de ese compromiso, el entrenador argentino sorprendió con una declaración que puso en duda su continuidad.
“Tenemos aún una posibilidad de avanzar, pero si las cosas no se dan me tendré que ir”, expresó Beccacece, consciente de que el futuro de su ciclo podría definirse en el encuentro ante una selección alemana que ya aseguró el primer puesto del grupo. Además de ganar, Ecuador dependerá del resultado entre Curazao y Costa de Marfil para seguir con vida en el torneo.
El entrenador reconoció que los resultados obtenidos en la Copa del Mundo quedaron muy por debajo de las expectativas generadas tras la buena campaña en las Eliminatorias sudamericanas. “Este es un lugar al que quiero mucho, pero sé que esto va de los resultados más allá de merecimientos”, afirmó durante la conferencia de prensa.
Beccacece también hizo una fuerte autocrítica sobre el vínculo que mantiene con los simpatizantes ecuatorianos. “No he llegado a entrar al corazón del hincha. He llegado al corazón de mis futbolistas, de la gente que me rodea, de la gente de la selección, pero claramente no he calado en el hincha y eso se nota”, admitió. Luego completó: “Habrá cosas que no les gusta acerca de mí”.
Una final para Ecuador y para el entrenador
El partido frente a Alemania puede marcar mucho más que el destino de Ecuador en el Mundial. También podría representar el cierre del ciclo de Beccacece al frente de la Tri si el equipo no consigue la clasificación. Con apenas un punto en dos fechas y sin margen de error, el técnico argentino afrontará uno de los encuentros más importantes desde que asumió el cargo, sabiendo que el resultado podría definir su continuidad.