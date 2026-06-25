La FIA activó un llamativo protocolo de emergencia para el GP de Austria: cómo funcionará

El sistema que utilizarán los equipos consiste en un chaleco con conductos internos por los que circula un líquido refrigerante impulsado desde un pequeño depósito instalado en el auto. El mecanismo ayuda a mantener estable la temperatura corporal del piloto durante toda la competencia, aunque también implica un incremento de peso en el monoplaza, un aspecto que puede influir en el rendimiento. Por ese motivo, la FIA estableció que su uso sea obligatorio cuando se active la alerta para evitar que alguna escudería decida prescindir del dispositivo por razones competitivas.