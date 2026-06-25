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La FIA activó un llamativo protocolo de emergencia para el GP de Austria: cómo funcionará

La entidad declaró el estado de "Heat Hazard" para la carrera del domingo y obligará a todos los equipos a utilizar un sistema de refrigeración para proteger a los pilotos.

CALOR. La FIA activó un protocolo especial para proteger a los pilotos del calor extremo en Austria.
CALOR. La FIA activó un protocolo especial para proteger a los pilotos del calor extremo en Austria.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIA activó el protocolo de emergencia 'Heat Hazard' para el GP de Austria de este domingo por temperaturas superiores a 31°C, obligando a proteger a los pilotos.
  • La medida, originada tras el caótico GP de Qatar 2023 por deshidrataciones extremas, impone el uso de un chaleco refrigerante conectado a un depósito de líquido en el auto.
  • La obligatoriedad evita que los equipos prioricen el rendimiento sobre la salud. El GP será un duro test físico para los corredores, especialmente para Franco Colapinto.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto afrontará este fin de semana uno de los desafíos más exigentes de la temporada en la Fórmula 1. Además de las dificultades propias del circuito de Spielberg, el piloto argentino deberá enfrentarse a temperaturas extremas que llevaron a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a activar un protocolo especial de seguridad para el Gran Premio de Austria.

El organismo declaró el estado de "Heat Hazard", una medida que se aplica cuando la temperatura ambiente prevista supera los 31°C durante la competencia. La decisión obliga a todas las escuderías a utilizar un sistema de refrigeración conectado directamente al piloto, con el objetivo de reducir los riesgos asociados al calor extremo durante la carrera.

La normativa fue incorporada tras el caótico Gran Premio de Qatar 2023, una de las pruebas más duras de los últimos años. En aquella ocasión, varios pilotos sufrieron deshidratación severa, vómitos e incluso necesitaron asistencia médica al bajar de sus monoplazas. El caso más recordado fue el del estadounidense Logan Sargeant, quien abandonó la carrera por un golpe de calor, mientras que otros competidores, como Esteban Ocon y Lance Stroll, también revelaron que atravesaron situaciones límite.

El sistema que utilizarán los equipos consiste en un chaleco con conductos internos por los que circula un líquido refrigerante impulsado desde un pequeño depósito instalado en el auto. El mecanismo ayuda a mantener estable la temperatura corporal del piloto durante toda la competencia, aunque también implica un incremento de peso en el monoplaza, un aspecto que puede influir en el rendimiento. Por ese motivo, la FIA estableció que su uso sea obligatorio cuando se active la alerta para evitar que alguna escudería decida prescindir del dispositivo por razones competitivas.

El desafío que espera a Colapinto

La actividad del Gran Premio de Austria comenzará el viernes con las primeras prácticas libres y continuará el sábado con el último entrenamiento y la clasificación. El domingo será el turno de la carrera, donde Colapinto buscará sumar un buen resultado en un escenario que pondrá a prueba no solo la velocidad de los pilotos, sino también su resistencia física frente a una de las jornadas más calurosas de la temporada.

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