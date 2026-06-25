Copa del Mundo

El partido que todos esperan: qué debe pasar para un Argentina-Brasil en el Mundial 2026

Con el liderazgo de sus grupos confirmado, los dos gigantes de Sudamérica comenzaron a recorrer un camino que podría desembocar en un encuentro histórico.

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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina y Brasil clasificaron como líderes de grupo a los 16avos del Mundial 2026, abriendo la posibilidad de un histórico cruce clásico en las semifinales del torneo.
  • Tras liderar los grupos J y C respectivamente, ambos seleccionados quedaron en llaves distintas y deberán superar tres fases de eliminación directa para concretar el cruce.
  • Este potencial cruce alimenta la ilusión de los hinchas y pondría a prueba un historial sumamente parejo, con antecedentes recientes que favorecen a la selección argentina.
Resumen generado con IA

Con el liderazgo de sus respectivos grupos asegurado, Argentina y Brasil avanzaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y comenzaron a proyectar sus caminos en la fase eliminatoria. El escenario alimenta la ilusión de millones de hinchas: el gran clásico sudamericano podría reeditarse en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

La Selección Argentina se clasificó como líder del Grupo J tras imponerse en sus dos primeras presentaciones. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Argelia y luego superó 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurarse el primer puesto antes de disputar la última fecha.

Por su parte, Brasil terminó en la cima del Grupo C luego de golear a Escocia en la jornada final. El conjunto conducido por Carlo Ancelotti cerró la fase de grupos con siete puntos, producto del empate 1-1 ante Marruecos y las victorias frente a Haití y Escocia. Aunque igualó en unidades con los marroquíes, la diferencia de gol favoreció a la Verdeamarela, que concluyó con un saldo de +6 contra el +3 de su rival.

El posible camino hacia una semifinal

Según el cuadro de la competencia, Argentina y Brasil quedaron ubicados en llaves diferentes y no podrán enfrentarse antes de las semifinales. Para que el clásico sudamericano se haga realidad, ambos seleccionados deberán superar tres rondas de eliminación directa: dieciseisavos, octavos y cuartos de final.

La Albiceleste tendrá como primer obstáculo al segundo clasificado del Grupo H, una zona que todavía mantiene abierta la lucha por la clasificación.

Brasil, en tanto, se medirá en dieciseisavos con el escolta del Grupo F. Los posibles adversarios son Países Bajos, Suecia o Japón, ya que Túnez quedó sin chances de avanzar.

Si ambos gigantes sudamericanos continúan avanzando, el Mundial podría regalar uno de los partidos más esperados del fútbol internacional: una semifinal entre Argentina y Brasil con un lugar en la final en juego.

Un historial marcado por la paridad

La rivalidad entre Argentina y Brasil es una de las más importantes del deporte mundial y los números reflejan un enfrentamiento extremadamente equilibrado.

En 106 partidos oficiales disputados, Argentina obtuvo 41 victorias y convirtió 160 goles, mientras que Brasil ganó 39 encuentros y marcó 155 tantos. Además, registran 26 empates.

Los últimos cinco clásicos

25 de marzo de 2025: Argentina 4-1 Brasil (Eliminatorias Sudamericanas 2026).

22 de noviembre de 2023: Brasil 0-1 Argentina (Eliminatorias Sudamericanas 2026).

16 de noviembre de 2021: Argentina 0-0 Brasil (Eliminatorias Sudamericanas 2022).

10 de julio de 2021: Argentina 1-0 Brasil (final de la Copa América 2021).

15 de noviembre de 2019: Argentina 1-0 Brasil (amistoso internacional).

Los antecedentes recientes favorecen claramente a la Selección Argentina, que no perdió ninguno de los últimos cinco enfrentamientos y llega al Mundial con el recuerdo fresco de la contundente goleada por 4-1 conseguida en Buenos Aires durante las Eliminatorias.

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