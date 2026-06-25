El partido que todos esperan: qué debe pasar para un Argentina-Brasil en el Mundial 2026

Por su parte, Brasil terminó en la cima del Grupo C luego de golear a Escocia en la jornada final. El conjunto conducido por Carlo Ancelotti cerró la fase de grupos con siete puntos, producto del empate 1-1 ante Marruecos y las victorias frente a Haití y Escocia. Aunque igualó en unidades con los marroquíes, la diferencia de gol favoreció a la Verdeamarela, que concluyó con un saldo de +6 contra el +3 de su rival.