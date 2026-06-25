Franco Colapinto en el GP de Austria: ¿dónde ver las pruebas libres de la Fórmula 1?

El argentino Franco Colapinto se prepara para un fin de semana de alta intensidad en el Red Bull Ring, en donde se correrá el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El pilarense buscará sumar puntos tras las buenas sensaciones que dejó en su última presentación en Barcelona, donde terminó en el décimo lugar por una penalización.
Con 16 unidades acumuladas, el segundo piloto Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.
Cronograma del Gran Premio de Austria
Viernes
- Práctica libre 1: 8:30
- Práctica libre 2: 12:00
Sábado
- Práctica libre 3: 7:30
- Clasificación: 11:00
Domingo
- Carrera: 10:00
Fórmula 1: ¿Dónde ver las pruebas libres del GP de Austria?
Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina. La actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports y Disney Plus.