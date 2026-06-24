Marruecos remontó un partidazo ante Haití, avanzó a los 16avos del Mundial y es escolta de Brasil en el Grupo C

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar a un rival que ya llegaba eliminado, pero que volvió a demostrar por qué fue uno de los equipos más competitivos entre los debutantes del certamen. La victoria, sin embargo, no fue suficiente para terminar en lo más alto de la zona. En el otro encuentro del grupo, Brasil goleó 3 a 0 a Escocia y conservó el liderazgo gracias a una mejor diferencia de gol.