Mundial 2026

Marruecos remontó un partidazo ante Haití, avanzó a los 16avos del Mundial y es escolta de Brasil en el Grupo C

El seleccionado africano se impuso por 4 a 2 en Atlanta tras comenzar en desventaja en dos oportunidades. Achraf Hakimi fue la gran figura con un gol y una asistencia, mientras que Brasil terminó como líder de la zona por diferencia de gol.

Marruecos venció a Haití y terminó segundo en el grupo C.
Marruecos venció a Haití y terminó segundo en el grupo C.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marruecos venció 4-2 a Haití en el Atlanta Stadium y clasificó a dieciseisavos del Mundial 2026 como segundo del Grupo C tras remontar el partido con un destacado Achraf Hakimi.
  • El equipo africano remontó un marcador adverso en dos ocasiones durante el primer tiempo. La victoria de Brasil ante Escocia impidió que Marruecos se quedara con el primer puesto.
  • Clasificado entre los 32 mejores del Mundial, Marruecos aguarda rival para la fase eliminatoria con el objetivo de seguir haciendo historia, mientras que Haití queda eliminado.
Resumen generado con IA

Marruecos cumplió con su parte, aunque no le alcanzó para quedarse con el primer puesto del Grupo C. En un partido cargado de emociones, el seleccionado africano derrotó por 4 a 2 a Haití en el Atlanta Stadium y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como escolta de Brasil.

El conjunto dirigido por Mohamed Ouahbi tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar a un rival que ya llegaba eliminado, pero que volvió a demostrar por qué fue uno de los equipos más competitivos entre los debutantes del certamen. La victoria, sin embargo, no fue suficiente para terminar en lo más alto de la zona. En el otro encuentro del grupo, Brasil goleó 3 a 0 a Escocia y conservó el liderazgo gracias a una mejor diferencia de gol.

Haití golpeó dos veces, pero Marruecos reaccionó

El encuentro comenzó con una sorpresa. A los 10 minutos, Jean-Kévin Duverne envió un centro al área y Lenny Joseph definió de taco para poner el 1 a 0 y desatar la ilusión haitiana.

Marruecos sintió el impacto y durante varios minutos encontró como principal obstáculo al arquero Johny Placide, que sostuvo la ventaja con una espectacular doble atajada frente a Achraf Hakimi y Ayoub El Kaabi.

La insistencia africana recién encontró premio a los 39 minutos. Hakimi apareció dentro del área para empujar un rebote y establecer el empate parcial cuando el primer tiempo entraba en su tramo decisivo.

Pero el partido todavía guardaba más emociones.

Cinco minutos después, Wilson Isidor volvió a adelantar a Haití con un potente remate que sorprendió a la defensa marroquí y dejó nuevamente arriba al conjunto caribeño.

Sin embargo, antes del descanso llegó una nueva reacción.

Hakimi, otra vez protagonista, asistió con precisión a Ismael Saibari, que definió para el 2 a 2 con el que ambos equipos se marcharon al entretiempo tras una primera mitad electrizante.

La jerarquía africana inclinó la balanza

El complemento comenzó con un ritmo algo más pausado, aunque Marruecos nunca dejó de buscar el triunfo.

La diferencia terminó apareciendo en los minutos finales gracias al peso ofensivo de sus principales figuras.

A los 33 minutos del segundo tiempo, Soufiane Rahimi aprovechó una buena acción colectiva y marcó el 3 a 2 que significó la primera ventaja marroquí de toda la tarde.

Con Haití lanzado al ataque en busca de un nuevo empate, aparecieron los espacios.

Ya en tiempo cumplido, Rahimi encabezó un contragolpe y asistió a Gessime Yassine, que definió con tranquilidad para establecer el definitivo 4 a 2.

El resultado confirmó la clasificación de Marruecos a los dieciseisavos de final, aunque el triunfo de Brasil frente a Escocia impidió que los africanos terminaran en el primer puesto del Grupo C.

De esta manera, el "Scratch" cerró la fase inicial como líder de la zona, mientras que Marruecos avanzó como escolta con la misma cantidad de puntos, pero una menor diferencia de gol.

Haití, pese a despedirse sin chances de clasificación, volvió a dejar una buena imagen y complicó durante gran parte del encuentro a uno de los seleccionados más fuertes del continente africano. Escocia, por su parte, también quedó eliminada tras caer frente a Brasil.

Ahora comienza una nueva historia para Marruecos. Después de superar un partido mucho más complicado de lo esperado, los africanos ya tienen asegurado su lugar entre los 32 mejores equipos del Mundial 2026 y buscarán seguir haciendo historia en la fase eliminatoria.

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