Ecuador se juega la vida ante los suplentes de Alemania

Los cuatro tiros en los palos contra Costa de Marfil, y las 15 atajadas del arquero de Curazao deberán quedar solo como un mal recuerdo si pretenden seguir con vida en el Mundial. Ecuador todavía no pudo festejar en lo que va del torneo y, de quedarse en cero, igualará el récord negativo de Bolivia (1930 y 1950) como los únicos equipos de la región en despedirse sin marcar un tanto en una cita máxima. Además, el historial no ayuda: acumulan nueve partidos sin vencer a rivales del Viejo Continente, una seguidilla que se inició en el año 2006. Llegar a los cuatro puntos es la única vía para avanzar como uno de los mejores terceros, por lo que Ecuador deberá jugar el partido de su vida.