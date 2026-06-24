Ecuador se juega la vida ante los suplentes de Alemania

Resumen para apurados
- La selección de Ecuador se enfrentará este jueves a Alemania en Nueva York-Nueva Jersey por el Mundial 2026, con la obligación de ganar para evitar la eliminación.
- Ecuador llega cuestionado tras empatar con Curazao y no marcar goles, mientras que una Alemania ya clasificada preservará a sus titulares para evitar lesiones.
- Una derrota eliminará a la 'Tri' sin marcar goles en el torneo, mientras que un triunfo mantendrá vivo el sueño mundialista y romperá la racha ante rivales europeos.
La aventura de Ecuador en el Mundial 2026 puede tener su último capítulo este jueves. La ‘Tri’, que había llegado como uno de los candidatos a ser la revelación de la Copa del Mundo, sufrió dos inesperados traspiés y quedó al borde de la eliminación. La única forma de evitarlo será venciendo a Alemania, que ya con el primer puesto del Grupo E asegurado, jugará sin presiones y con suplentes.
El equipo de Julian Nagelsmann se sacó un peso de encima con el triunfo agónico sobre Costa de Marfil y dejó atrás los fantasmas de las eliminaciones tempranas en 2018 y 2022. Con la lesión de Nico Schlotterbeck como la única mala noticia en el campamento germano, se esperan rotaciones masivas para darles descanso a los habituales titulares y evitar que corran la misma suerte que el defensor central del Borussia Dortmund.
Para Ecuador, el panorama es duro: el empate ante Curazao caló hondo en el ánimo del plantel e hizo llover las críticas sobre el cuerpo técnico comandado por Sebastián Beccacece.
Los cuatro tiros en los palos contra Costa de Marfil, y las 15 atajadas del arquero de Curazao deberán quedar solo como un mal recuerdo si pretenden seguir con vida en el Mundial. Ecuador todavía no pudo festejar en lo que va del torneo y, de quedarse en cero, igualará el récord negativo de Bolivia (1930 y 1950) como los únicos equipos de la región en despedirse sin marcar un tanto en una cita máxima. Además, el historial no ayuda: acumulan nueve partidos sin vencer a rivales del Viejo Continente, una seguidilla que se inició en el año 2006. Llegar a los cuatro puntos es la única vía para avanzar como uno de los mejores terceros, por lo que Ecuador deberá jugar el partido de su vida.
“Nuestra fe sigue intacta”, dijo Enner Valencia, el goleador histórico. “Vamos a darlo todo”, aseguró Beccacece. ¿Les alcanzará con eso?
Jueves desde las 17:
ECUADOR: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite y Alan Minda; John Yeboah, Kevin Rodríguez o Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
ALEMANIA: Oliver Baumann; Waldemar Anton, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger y David Raum; Leon Goretzka y Angelo Stiller; Jamie Lewelling, Nadiem Amiri y Maximilian Beier; Deniz Undav. DT: Julian Nagelsmann.
Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).
Estadio: Nueva York - Nueva Jersey.
TV: TyC Sports y D Sports.