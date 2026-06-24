Japón y Suecia definen su destino en Dallas: la lucha por ganar el grupo y el miedo a Brasil
Los "Samuráis Azules" quieren ser primeros de su zona para evitar un cruce con el 'Scratch' en la siguiente ronda. Los escandinavos buscan redimirse tras la goleada sufrida ante Países Bajos y necesitan al menos un empate para no despedirse temprano.
Resumen para apurados
- Japón y Suecia se enfrentan este jueves en Dallas por el Mundial 2026 para definir el Grupo F; los nipones buscan el liderazgo y los suecos evitar la eliminación.
- Japón llega con un invicto de 10 partidos pero con la baja de Kubo. Suecia, dirigida por Potter, necesita recuperarse tras sufrir una dura goleada ante Países Bajos.
- El cruce definirá la clasificación a dieciseisavos. Ganar el grupo es clave para ambos seleccionados con el fin de evitar a Brasil en la siguiente ronda del Mundial.
El Grupo F del Mundial 2026 se define en Dallas. Japón buscará sellar este jueves su pasaje a los dieciseisavos de final por tercera edición consecutiva, pero en su cabeza figura un premio mayor: igualados en puntos y diferencia de gol con Países Bajos, los “Samuráis Azules” intentarán quedarse con la punta del grupo para evitar a Brasil en la siguiente ronda.
Los dirigidos por Hajime Moriyasu llegan respaldados por un invicto de 10 partidos. Respecto al once titular, ante la baja de Takefusa Kubo por su lesión de rodilla, el entrenador mantendría la estructura que viene de lucirse en ataque con Daichi Kamada y Ayase Ueda.
Por su parte, el panorama de Suecia es totalmente distinto. Los comandados por Graham Potter pasaron bruscamente de la euforia tras golear 5-1 a Túnez en el debut, al drama de sufrir ese mismo resultado en contra a manos de Países Bajos. Aquella derrota expuso una preocupante fragilidad defensiva y encendió todas las alarmas de cara a la supervivencia en el certamen.
Con tres puntos, el combinado europeo sabe que deberá al menos empatar para no sufrir pensando en la tabla de terceros, tras haber perdido la buena diferencia de gol que había logrado en el debut.
Para intentar recuperar la solidez en el fondo, Potter analiza el ingreso del central Carl Starfelt. El DT sí mantendrá a la dupla ofensiva compuesta por Viktor Gyökeres y Alexander Isak, en quienes se encomienda todo un país a la espera de un salto de calidad que los empareje con un conjunto nipón mucho más sólido colectivamente.
La mesa está servida para un interesante choque entre la propuesta ofensiva de los asiáticos y su búsqueda de goles para disputar la punta de la zona, y el orgullo y la urgencia de unos escandinavos que no harán todo para no volverse a casa temprano.
Jueves desde las 20:
JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura e Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka y Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.
SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof y Gabriel Gundmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari y Anthony Elanga; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.
Árbitro: Iván Barton (El Salvador).
Estadio: Dallas.
TV: TyC Sports y D Sports.