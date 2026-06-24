Costa de Marfil y Curazao, mano a mano por la clasificación

Los tres veces campeones de África arrastran el valioso antecedente de haber vencido a Francia en la preparación previa, demostrando que tienen jerarquía de sobra con futbolistas de la talla de Yan Diomandé o Nicolas Pépé. De todas formas, Faé maneja con cuidado el armado del once titular, ya que cuenta con cuatro jugadores en riesgo de suspensión por amarillas. Los africanos saben que son los lógicos favoritos, pero no se confían ante el entusiasmo caribeño y saldrán decididos a lograr, por primera vez en su historia, salir con vida de la fase de grupos.