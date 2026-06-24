Costa de Marfil y Curazao, mano a mano por la clasificación

Resumen para apurados
- Costa de Marfil y Curazao se enfrentarán este jueves en Filadelfia por el Grupo E del Mundial 2026, buscando un histórico pase a los dieciseisavos de final del torneo.
- Tras caer ante Alemania, Costa de Marfil clasifica con un empate. Curazao, tras igualar con Ecuador gracias a su arquero Room, necesita un histórico triunfo para clasificar.
- El partido definirá si Costa de Marfil supera la fase de grupos por primera vez o si Curazao hace historia como la selección con peor ranking FIFA en avanzar de ronda.
En uno de los partidos que definirá el Grupo E del Mundial 2026, Costa de Marfil intentará reponerse este jueves de la agónica derrota ante Alemania y confirmar su pasaje a la próxima instancia. Enfrente estará el sorprendente Curazao, que contra todos los pronósticos, llega con chances y depende de sí mismo para avanzar de fase.
Tras la durísima goleada por 7-1 sufrida ante Alemania en el estreno, el conjunto caribeño se rebeló y logró un histórico 0-0 ante Ecuador, sustentado en una actuación descomunal de su arquero Eloy Room, quien brilló con 15 atajadas para resistir el asedio.
Las lágrimas del experimentado entrenador neerlandés Dick Advocaat reflejaron el sentir de un país de apenas 155.000 habitantes que ahora sueña despierto. Si logran vencer a los africanos, se meterán como escoltas o entre los mejores terceros, convirtiéndose además en la selección con el peor ranking FIFA (81°) en superar la fase inicial de una Copa del Mundo. Para este cruce crucial, Advocaat volverá a confiar en el plan que le dio resultados: un bloque defensivo de cinco hombres bien plantado atrás, máxima concentración para sacar provecho de la pelota parada y transiciones rápidas para lastimar ante cualquier falla rival.
Para Costa de Marfil, la ecuación también es simple: un empate les alcanza para abrochar el pasaje a los dieciseisavos de final sin tener que andar sufriendo con las calculadoras o las carambolas de última hora. Los dirigidos por Emerse Faé encarrilaron su rumbo con el agónico triunfo por 1-0 ante Ecuador gracias al grito de Amad Diallo, y aunque se les escapó el partido contra Alemania en el descuento, el rendimiento general de los “Elefantes” invita al optimismo.
Los tres veces campeones de África arrastran el valioso antecedente de haber vencido a Francia en la preparación previa, demostrando que tienen jerarquía de sobra con futbolistas de la talla de Yan Diomandé o Nicolas Pépé. De todas formas, Faé maneja con cuidado el armado del once titular, ya que cuenta con cuatro jugadores en riesgo de suspensión por amarillas. Los africanos saben que son los lógicos favoritos, pero no se confían ante el entusiasmo caribeño y saldrán decididos a lograr, por primera vez en su historia, salir con vida de la fase de grupos.
Jueves desde las 17:
CURAZAO: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus y Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna y Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.
COSTA DE MARFIL: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou y Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï y Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.
Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).
Estadio: Philadelphia.
TV: D Sports.