Otro récord para Messi: superó a la brasileña Marta y quedó como el máximo goleador de la historia de los mundiales

Resumen para apurados
- Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales al anotar dos tantos ante Austria en el Mundial 2026, alcanzando un récord de 18 goles.
- Con 39 años, el argentino superó la marca de 17 goles de la brasileña Marta. Messi construyó este récord a lo largo de dos décadas, anotando desde su debut en Alemania 2006.
- El hito consolida la vigencia de Messi a sus 39 años mientras lidera a Argentina en el Mundial 2026, estableciendo una marca casi inalcanzable para futuras generaciones.
A los 39 años, cuando parecía que ya no quedaban récords por conquistar, Lionel Messi volvió a escribir una página inédita en la historia del fútbol. Con el doblete que anotó en la victoria de Argentina sobre Austria por el Mundial 2026, el rosarino alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador histórico considerando tanto los torneos masculinos como los femeninos.
La nueva marca le permitió superar a la brasileña Marta, una de las mayores leyendas del fútbol mundial. La ex delantera cerró su trayectoria en los Mundiales femeninos con 17 tantos convertidos entre Estados Unidos 2003, China 2007, Alemania 2011, Canadá 2015, Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023. Durante años, ese registro pareció inalcanzable y la mantuvo en lo más alto de una clasificación reservada para figuras extraordinarias.
La escalada de Messi fue tan extensa como impactante. Debutó en los Mundiales en Alemania 2006 con apenas 18 años y marcó su primer gol frente a Serbia y Montenegro. Luego anotó en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en la actual edición disputada en Estados Unidos, México y Canadá. A diferencia de otros grandes goleadores, construyó su récord a lo largo de dos décadas, atravesando distintas generaciones y transformándose en el símbolo de la Selección argentina.
Detrás de Messi y Marta aparecen otros nombres ilustres. El alemán Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales masculinos durante más de una década, acumula 16 tantos, la misma cifra que ya alcanzó Kylian Mbappé. Más atrás figuran el brasileño Ronaldo Nazário con 15, los alemanes Gerd Müller y Birgit Prinz, junto con la estadounidense Abby Wambach, todos con 14 conquistas. La lista también incluye a leyendas como Just Fontaine y Pelé, confirmando la magnitud del logro alcanzado por el argentino.
Una marca que refleja una era
Más allá de los números, el récord simboliza la vigencia extraordinaria de un futbolista que sigue siendo decisivo cuando se acerca a los 40 años. Mientras lidera a la Argentina en la defensa del título conseguido en Qatar 2022, Messi continúa ampliando una colección de marcas que parecía imposible de igualar.