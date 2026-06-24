Otro récord para Messi: superó a la brasileña Marta y quedó como el máximo goleador de la historia de los mundiales

Detrás de Messi y Marta aparecen otros nombres ilustres. El alemán Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales masculinos durante más de una década, acumula 16 tantos, la misma cifra que ya alcanzó Kylian Mbappé. Más atrás figuran el brasileño Ronaldo Nazário con 15, los alemanes Gerd Müller y Birgit Prinz, junto con la estadounidense Abby Wambach, todos con 14 conquistas. La lista también incluye a leyendas como Just Fontaine y Pelé, confirmando la magnitud del logro alcanzado por el argentino.