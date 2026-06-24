Copa del Mundo

Estados Unidos busca cerrar la fase de grupos del Mundial ante Turquía: hora, TV y formaciones

Mañana desde las 23, la selección anfitriona buscará un triunfo para llegar fortalecida a los 16avos, mientras que los europeos intentarán evitar una despedida sin puntos.

ENFOQUE. Giovanni Reyna ajusta detalles durante la preparación de Estados Unidos.
ENFOQUE. Giovanni Reyna ajusta detalles durante la preparación de Estados Unidos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Estados Unidos se enfrentará a Turquía mañana a las 23:00 por la última fecha del Grupo D del Mundial, con los norteamericanos ya clasificados y los turcos eliminados.
  • El equipo de Pochettino llega invicto tras vencer a Paraguay y Australia, mientras que Turquía quedó eliminada sin sumar puntos ni goles en sus dos presentaciones previas.
  • EE.UU. buscará cuidar jugadores de cara a los 16avos de final, mientras que Turquía intentará rescatar el orgullo y evitar despedirse del torneo sin marcar goles.
Resumen generado con IA

La fase de grupos suele reservar partidos decisivos, cargados de tensión y con mucho en juego. Sin embargo, también ofrece encuentros que desafían toda lógica previa. Estados Unidos y Turquía protagonizan uno de ellos. Lo que antes del comienzo del Mundialparecía una posible lucha por el liderazgo del grupo D terminó convirtiéndose en un trámite estadístico: los norteamericanos ya aseguraron el primer puesto y los turcos llegan eliminados y sin posibilidades de avanzar.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino ha sido una de las grandes sorpresas positivas de la primera ronda. El triunfo por 4 a 1 sobre Paraguay y la posterior victoria por 2 a 0 frente a Australia le permitieron garantizar la clasificación con una fecha de anticipación y consolidar una identidad de juego basada en la intensidad, la presión alta y las rápidas transiciones ofensivas.

Más allá de los resultados, Estados Unidos ha transmitido solidez. El equipo mostró variantes para atacar, una estructura defensiva confiable y una madurez competitiva que no siempre había exhibido en grandes torneos. Por eso, aunque el resultado tenga escasa incidencia en la tabla, el cuerpo técnico pretende mantener el impulso y llegar a la fase eliminatoria con buenas sensaciones.

La principal incógnita pasa por la administración de cargas. Futbolistas importantes como Tyler Adams, Chris Richards, Antonee Robinson y Folarin Balogun acumulan tarjetas amarillas, mientras que Christian Pulisic continúa recuperándose de una molestia muscular y podría tener minutos limitados o incluso ser preservado.

¿Cómo llega Turquía al duelo con el anfitrión?

Turquía, en cambio, atraviesa una realidad opuesta. Después de regresar a una Copa del Mundo tras 24 años de ausencia, el conjunto europeo no logró responder a las expectativas. La derrota frente a Australia y la caída ante Paraguay dejaron al equipo sin puntos y sin goles convertidos, una estadística que refleja gran parte de sus dificultades ofensivas.

Aun así, el seleccionado turco afronta el compromiso con un incentivo evidente: evitar despedirse sin sumar y sin marcar. Para un plantel que llegó con ilusiones de clasificación, terminar la fase de grupos con una actuación convincente representaría al menos un cierre más digno.

Aunque la clasificación ya está definida, el encuentro mantiene un atractivo futbolístico. Estados Unidos buscará prolongar su momento positivo y Turquía intentará rescatar orgullo en una despedida que quedó muy lejos de lo imaginado.

Probables equipos

Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu. DT: Vincenzo Montella.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

¿Por dónde se puede ver el partido?

El duelo se puede ver por TyC Sports y Paramount +.

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