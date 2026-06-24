Estados Unidos busca cerrar la fase de grupos del Mundial ante Turquía: hora, TV y formaciones

La fase de grupos suele reservar partidos decisivos, cargados de tensión y con mucho en juego. Sin embargo, también ofrece encuentros que desafían toda lógica previa. Estados Unidos y Turquía protagonizan uno de ellos. Lo que antes del comienzo del Mundialparecía una posible lucha por el liderazgo del grupo D terminó convirtiéndose en un trámite estadístico: los norteamericanos ya aseguraron el primer puesto y los turcos llegan eliminados y sin posibilidades de avanzar.