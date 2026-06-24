Copa del Mundo

Arden las redes: según una vidente brasileña, hoy habrá una abducción extraterrestre en el partido Brasil-Escocia

En sus videos sostuvo que una nave se llevaría a futbolistas y otra, de mayor tamaño, a cientos de personas presentes en el estadio Miami.

Entre los nombres que aparecieron en sus sueños, menciona a Neymay y Vinicius Jr.
Entre los nombres que aparecieron en sus sueños, menciona a Neymay y Vinicius Jr.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La vidente Vó Bahiana predijo que este 24 de junio ocurrirá una abducción extraterrestre de jugadores y público durante el partido Brasil-Escocia del Mundial en Miami.
  • La influencer difundió su visión en redes tras soñar que naves espaciales se llevarían a unas 700 personas, incluidos Neymar y Vinicius Jr., desatando burlas de usuarios.
  • La viralización del caso muestra cómo el misticismo y las teorías insólitas captan la atención masiva en redes, conviviendo con el gran fervor deportivo del Mundial 2026.
Resumen generado con IA

En medio del fervor que rodea al Mundial 2026, una insólita predicción captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. La vidente brasileña Vó Bahiana aseguró que este miércoles 24 de junio ocurriría una supuesta abducción extraterrestre durante el partido entre Brasil y Escocia, que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

La influencer, que cuenta con más de 24 millones de seguidores, difundió su advertencia a través de varios videos en los que relató con angustia una visión que, según explicó, se le repitió en sueños. 

“Soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó”, expresó entre lágrimas en una de sus publicaciones.

De acuerdo con su relato, la situación escalaría minutos después con la llegada de una nave de mayor tamaño que se llevaría a cientos de personas presentes en el estadio. La vidente incluso precisó que el fenómeno afectaría a unas 700 personas, incluyendo tanto espectadores como futbolistas de renombre.

Entre los nombres mencionados aparecen figuras de la selección brasileña como Neymar y Vinicius Jr., lo que incrementó la viralización de sus declaraciones en el contexto del torneo.

@vobahiana_oficial #vobahiana #copa #brasil🇧🇷 #copadomundo2026 #alienigenas ♬ som original - Vó Bahiana

“Veía claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave”, insistió Vó Bahiana, quien también describió escenas de caos, gritos y desesperación. “Vi mucho llanto, mucho sufrimiento. Estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto”, agregó.

Según su interpretación, la visión estaría directamente vinculada al encuentro que Brasil disputará frente a Escocia en la última fecha de la fase de grupos. “Este 24 va a pasar algo muy malo en ese estadio, en Miami”, advirtió.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos seguidores manifestaron preocupación, la mayoría de los usuarios respondió con escepticismo, ironía y burlas. Frente a las críticas, la influencer decidió redoblar la apuesta y defender su postura.

“Si esto no sucede y la gente me cancela, no tengo miedo. Si fueran a cancelar, ya lo habrían hecho con otras predicciones”, afirmó en un video publicado en Instagram, donde también cuestionó a quienes desacreditan su rol como líder espiritual.

Más allá de la veracidad de sus dichos, la predicción se convirtió en un fenómeno viral que suma un capítulo insólito al clima que rodea al Mundial 2026, donde el espectáculo deportivo convive, una vez más, con historias que cruzan lo fantástico y lo inexplicable.

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